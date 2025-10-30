O que se sabe sobre a chance de o Liverpool demitir Arne Slot por conta de começo desastroso de temporada

O desempenho do Liverpool teve uma queda acentuada nas últimas semanas, com seis derrotas em sete partidas, quatro seguidas na Premier League, após uma janela de transferências de investimentos pesados. No entanto, Phil McNulty, o principal escritor de futebol da BBC Sport, argumenta que "não há chance" de Slot ser demitido em um futuro próximo justamente pelo fato de ser um time com muitas caras novas e que precisa de adaptação.

Mesmo assim, Slot vem sendo duramente criticado por fãs e pela mídia, com a última das reclamações sendo sobre a escalação do seu time na derrota dos Reds por 3 a 0 para o Crystal Palace, na Carabao Cup.

Fabrizio Romano também revelou em seu canal no YouTube que a diretoria do Liverpool tem "total confiança" em Slot e acredita que ele reverterá a situação rapidamente.

Tamanha paciência não deveria ser uma surpresa para um homem que ganhou o título da Premier League em sua primeira temporada na Inglaterra, mas nenhum técnico está isento de especulações – algo que Slot está experimentando pela primeira vez em sua carreira no Liverpool.