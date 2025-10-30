O que se sabe sobre a chance de o Liverpool demitir Arne Slot por conta de começo desastroso de temporada
Slot não está perto de ser demitido, apesar dos resultados preocupantes
O desempenho do Liverpool teve uma queda acentuada nas últimas semanas, com seis derrotas em sete partidas, quatro seguidas na Premier League, após uma janela de transferências de investimentos pesados. No entanto, Phil McNulty, o principal escritor de futebol da BBC Sport, argumenta que "não há chance" de Slot ser demitido em um futuro próximo justamente pelo fato de ser um time com muitas caras novas e que precisa de adaptação.
Mesmo assim, Slot vem sendo duramente criticado por fãs e pela mídia, com a última das reclamações sendo sobre a escalação do seu time na derrota dos Reds por 3 a 0 para o Crystal Palace, na Carabao Cup.
Fabrizio Romano também revelou em seu canal no YouTube que a diretoria do Liverpool tem "total confiança" em Slot e acredita que ele reverterá a situação rapidamente.
Tamanha paciência não deveria ser uma surpresa para um homem que ganhou o título da Premier League em sua primeira temporada na Inglaterra, mas nenhum técnico está isento de especulações – algo que Slot está experimentando pela primeira vez em sua carreira no Liverpool.
Liverpool mantém a fé na capacidade de Slot para reverter a situação
Romano disse: “O Liverpool, internamente... e quando digo internamente, é a hierarquia, a propriedade, todas as pessoas no clube, realmente, realmente confiam em Arne Slot. Eles estão 100% convencidos de que Arne Slot é o melhor treinador para lidar com essa situação.
“Obviamente, foi um início de temporada ruim, mas o Liverpool está convencido de que tudo ficará bem, que levará algum tempo para avaliar o elenco com as novas contratações, para mudar algo, para voltar à atitude da temporada passada.
“Mas o Liverpool tem total confiança em Slot. Há uma comunicação muito boa diariamente entre os diretores, todas as pessoas no clube na gestão, e Arne Slot.”
"Liverpool não é o tipo de clube que entra em pânico" - McNulty
“Slot está sob a mesma pressão que todo técnico do Liverpool – e essa é a pressão de vencer jogos. Pressão pelo emprego dele? Nem pensar", disse McNulty em sua coluna de Perguntas e Respostas da BBC Sport.
“Slot ganhou o título em sua primeira temporada após suceder Jurgen Klopp, e embora precise de vitórias o mais rápido possível, o Liverpool não é o tipo de clube que entra em pânico, mesmo que a sequência de resultados seguintes seja ruim.
“Concordo, no entanto, que eles precisam mostrar sinais de se tornarem mais resilientes e equilibrados, porque acho que estão sendo uma equipe disfuncional e vulnerável no momento. E, além de Hugo Ekitiké, seus grandes reforços ainda não renderam.
“Slot, no entanto, ainda tem bastante crédito e o Liverpool é um clube internamente calmo, não propenso a decisões apressadas e impensadas, certamente não quando envolve um técnico que ganhou a Premier League na última temporada.
“Claro, Slot estaria sob muita pressão se a atual sequência terrível continuar até o Natal, como estaria qualquer técnico de um clube da estatura do Liverpool. Ele estaria sob pressão – mas não, na minha opinião, pelo seu emprego.
“Os proprietários do Liverpool são ponderados. Eles viram Slot ganhar o título em sua primeira temporada e estou certo de que haverá aceitação e compreensão de que também houve muitas mudanças na última janela.
“O que ele precisa agora é que as estrelas já estabelecidas e as novas aquisições simplesmente joguem melhor. Ele também precisa encontrar seu melhor time titular, pois não estou certo de que ele realmente saiba qual é.”
Liverpool e Slot terão desafios difíceis pela frente
A perspectiva de Slot ser demitido nesta temporada ainda parece uma realidade bastante improvável, assim como a ideia dos Reds perderem todos os jogos entre agora e o Natal – embora seja provável que uma não possa existir sem a outra.
Após três jogos fora de casa na Premier League - mais recentemente uma derrota por 3 a 2 para o Brentford, que Slot descreveu como a "pior performance" de sua equipe na temporada - jogos em casa contra Aston Villa e Real Madrid estão à espera antes de uma viagem ao Etihad para enfrentar o Manchester City.
Slot sabe que resultados positivos em jogos dessa magnitude podem fazer as coisas se transformarem novamente tão rapidamente quanto desandaram. Mas ainda existem várias questões que ele deve resolver dentro deste elenco, o que provavelmente provará ser o maior desafio de sua carreira como treinador até agora.