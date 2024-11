Champions League 2024/25 Power Ranking: Liverpool continua imbatível - mas Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain entraram em crise

GOAL avalia as chances de cada equipe vencer o torneio desta temporada após cinco rodadas da fase da liga já disputadas

Está ficando um pouco interessante agora, pelo menos! Com apenas três rodadas restantes na fase de liga da Champions League, alguns grandes clubes estão em risco de eliminação - ou pelo menos de não terminarem entre os oito primeiros.

O Paris Saint-Germain caiu para a 25ª posição - está fora das vagas de playoff - após perder para o Bayern de Munique. Mais surpreendente ainda é a situação do atual campeão Real Madrid, uma posição acima dos franceses. O poderoso Manchester City também está com dificuldades, após abrir uma vantagem de 3 a 0 no Etihad Stadium e ver o Feyenoord buscar o empate.

Então, quem está bem posicionado para brigar fortemente pelo título? E quem ainda tem muito trabalho a fazer apenas para chegar à fase de mata-mata? Abaixo, a GOAL classifica todas as 36 equipes na disputa, avaliando suas respectivas chances de vencer o torneio, com base nos resultados, confrontos, momento, tradição e qualidade.

Atualização anterior: 7 de novembro de 2024