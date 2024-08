Champions League 2024/25 Power Ranking: quem são os favoritos ao título?

A GOAL analisa os pontos fortes e fracos dos 36 times que participarão do novo formato do torneio nesta temporada

A fase de grupos da Liga dos Campeões está prestes a começar, mas com uma grande mudança. Em vez da tradicional fase de grupos, teremos uma fase de liga com 36 equipes (em vez das 32 anteriores). Cada time jogará oito partidas contra oito adversários diferentes (quatro em casa e quatro fora). Isso definirá quem vai direto para as oitavas de final, quem disputará uma fase de playoffs e quem será eliminado da competição.

A UEFA acredita que esse novo formato, chamado de ‘Modelo Suíço’, trará mais emoção e jogos importantes. Embora alguns torcedores estejam céticos, uma coisa é certa: esta temporada promete com grandes favoritos e possíveis surpresas.

Como estão os times depois do sorteio e definição dos confrontos? Abaixo, a GOAL classifica as 36 equipes, desde os grandes como Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique até os estreantes Bologna, Brest e Girona...

Última atualização: 30 de agosto, às 18h33 (de Brasília)