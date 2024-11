Catimba, provocação, gols e títulos - Deyverson virou símbolo de Libertadores como poucos brasileiros

Já na história pelos feitos com o Palmeiras, o atacante agora busca repetir título com o Atlético-MG

A expressão “Glória Eterna” caiu como uma luva no espírito e cultura da Libertadores da América, mas a principal competição do continente sul-americano também é conhecida tradicionalmente por um lado, digamos, menos nobre: a catimba e a provocação que rolam nas partidas.

Se você, por acaso, juntasse os principais componentes da receita da Libertadores em um caldeirão – no maior estilo abertura de “As Meninas Superpoderosas” –, é bem provável que tenha como produto final, nada mais nada menos, do que Deyverson. Sim, o “Deyvin”, atacante já na história do Palmeiras, da própria Libertadores e que agora busca uma nova Glória Eterna com a camisa do Atlético-MG na final de 2024 contra o Botafogo, no encontro único marcado para o estádio Monumental, em Buenos Aires.