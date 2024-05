Cássio chega a um acordo verbal com o Corinthians para rescisão do contrato

Goleiro de 36 anos vai deixar o Parque São Jorge para defender as cores do Cruzeiro no mercado da bola; ele vai assinar até dezembro de 2027

O goleiro Cássio chegou a um acordo verbal com o Corinthians pela rescisão do contrato que se encerraria em dezembro de 2024, como soube a GOAL. Os moldes ainda são mantidos em sigilo, mas o veterano está disposto a abrir mão de parte do valor que tem a receber do clube para romper o vínculo antes da data estabelecida.

Há a expectativa de que o Timão se manifeste, no máximo, até a próxima segunda-feira (20) para confirmar a saída do atleta antes do término do contrato. Nos bastidores do Parque São Jorge, a diretoria de Augusto Melo calcula uma economia de R$ 6 milhões com o encerramento do acordo de forma amigável.

Cássio tem tudo apalavrado para defender o Cruzeiro até dezembro de 2027. O goleiro de 36 anos já se reuniu com a cúpula corintiana em ao menos três oportunidades no decorrer da atual semana. No último encontro, recebeu sinal positivo para a saída.

