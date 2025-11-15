Casemiro e Estêvão comandam vitória do Brasil sobre Senegal, mas Gabriel Magalhães vira preocupação para seleção e Arsenal

A Seleção começou em ritmo forte, pressionando o goleiro Édouard Mendy o tempo todo. Matheus Cunha carimbou a parte externa da trave e ainda viu uma cabeçada bater no travessão antes de Estevão, do Chelsea, abrir o placar aos 28 minutos. Ele recebeu um ótimo passe de Rodrygo e finalizou de esquerda para fazer 1 a 0.

O Brasil ampliou oito minutos depois, em uma jogada ensaiada: Casemiro apareceu livre no segundo pau, dominou com calma e acertou um belo chute colocado no canto oposto. O Senegal tentou reagir — Ederson precisou defender um arremate de Ismaila Sarr — e o goleiro ainda levou um susto no início da segunda etapa ao demorar para sair jogando, permitindo que Nicolas Jackson bloqueasse seu passe. Na sobra, Iliman Ndiaye teve grande chance, mas perdeu.

Sem conseguir manter a cadência do começo, o Brasil passou a recuar mais e deixou o Senegal controlar boa parte da posse de bola. Mesmo assim, administrou bem o resultado e encerrou a invencibilidade de 10 jogos da equipe africana. A única preocupação ficou por conta de Gabriel, zagueiro do Arsenal, que saiu mancando com um possível problema na virilha — algo que certamente deve preocupar Mikel Arteta.

GOAL avaliou as atuações dos jogadores da seleção direto do Emirates Stadium...