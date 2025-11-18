Casa de Alisha Lehmann na Itália sofre invasão e roubo; estrela do Como brinca com a situação em vídeo

Em entrevista ao The Guardian, Alisha Lehmann explicou por que decidiu fazer parte do Como, um projeto que vai além dos resultados em campo: “É um clube independente, totalmente focado no futebol feminino, e isso é algo que realmente importa para mim. Desde o início, eu percebi que não era apenas mais um time; é um projeto com propósito e visão reais. Por isso, assinar com o Como simplesmente fez sentido.”

Ela continuou: “Estamos em um momento em que o futebol feminino pode se definir pelos seus próprios termos, e clubes independentes como o Como têm a chance de liderar esse movimento. Não se trata apenas de vencer partidas. É sobre construir algo duradouro. Esta é a primeira vez que entro para um clube independente. Isso pesou muito na minha decisão. Mostra que há outras maneiras de fazer as coisas.”

Ainda acrescentou: “Vim aqui para jogar futebol e conquistar meu espaço com trabalho duro. Vim para competir e evoluir como atleta. O resto virá se eu mantiver esse foco. Para mim, é simples: quero jogar o máximo possível, ajudar o time e aproveitar o futebol. O que eu amo aqui é que eles levam o jogo a sério, mas também dão espaço para as jogadoras serem elas mesmas.

“Há muito potencial aqui. O desempenho das equipes italianas mostra a qualidade e a garra do futebol no país, e agora as pessoas estão prestando atenção. Acho que a liga está pronta para um salto importante. Com mais visibilidade, investimento e comprometimento com as jogadoras, o Campeonato Italiano feminino pode se tornar uma força real na Europa. Fazer parte dessa jornada é algo que me deixa muito empolgada.”