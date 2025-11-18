Casa de Alisha Lehmann na Itália sofre invasão e roubo; estrela do Como brinca com a situação em vídeo
Alisha Lehmann conquistou o título italiano com a Juventus
A atacante de 26 anos assumiu um novo desafio na Itália na janela do meio do ano de 2024. Naquele momento, deu adeus ao futebol inglês após passagens por West Ham, Everton e Aston Villa. Um recomeço foi dado na Juventus, gigante de Turim.
Lehmann celebrou o título da Serie A logo em sua temporada de estreia pela Juve, participando de comemorações intensas. Mesmo assim, nunca foi titular absoluta em um elenco tão vasto.
Com isso em mente, em 2025, aceitou a proposta do Como, mudança que lhe permitiu viver em um cenário paradisíaco às margens de um dos lagos mais icônicos do mundo. E não demorou para que começasse a marcar gols pelo novo clube.
Vídeo do apartamento saqueado
Em outubro, depois de já ter publicado fotos curtindo o sol em Como, Lehmann mostrou nas redes sociais como desfrutava diariamente de uma vista impressionante, com a imensidão do lago logo à porta. Na época, disse: “É ótimo acordar todos os dias com uma vista tão bonita. Você acorda muito mais feliz.”
Agora, o humor da atacante mudou. Ela divulgou um novo vídeo para seus 16 milhões de seguidores no Instagram. Nele, registra o estado do quarto após ver invasores revirarem seus pertences, com roupas e objetos espalhados por todo lado.
Tentando manter o bom humor, Lehmann escreveu na legenda: “Da próxima vez que roubarem minha casa, podem por favor arrumar depois? Porque eu tenho TOC.” Organizada e fã de limpeza, a suíça agora lida com o caos.
Por que Alisha Lehmann se juntou ao projeto do Como
Em entrevista ao The Guardian, Alisha Lehmann explicou por que decidiu fazer parte do Como, um projeto que vai além dos resultados em campo: “É um clube independente, totalmente focado no futebol feminino, e isso é algo que realmente importa para mim. Desde o início, eu percebi que não era apenas mais um time; é um projeto com propósito e visão reais. Por isso, assinar com o Como simplesmente fez sentido.”
Ela continuou: “Estamos em um momento em que o futebol feminino pode se definir pelos seus próprios termos, e clubes independentes como o Como têm a chance de liderar esse movimento. Não se trata apenas de vencer partidas. É sobre construir algo duradouro. Esta é a primeira vez que entro para um clube independente. Isso pesou muito na minha decisão. Mostra que há outras maneiras de fazer as coisas.”
Ainda acrescentou: “Vim aqui para jogar futebol e conquistar meu espaço com trabalho duro. Vim para competir e evoluir como atleta. O resto virá se eu mantiver esse foco. Para mim, é simples: quero jogar o máximo possível, ajudar o time e aproveitar o futebol. O que eu amo aqui é que eles levam o jogo a sério, mas também dão espaço para as jogadoras serem elas mesmas.
“Há muito potencial aqui. O desempenho das equipes italianas mostra a qualidade e a garra do futebol no país, e agora as pessoas estão prestando atenção. Acho que a liga está pronta para um salto importante. Com mais visibilidade, investimento e comprometimento com as jogadoras, o Campeonato Italiano feminino pode se tornar uma força real na Europa. Fazer parte dessa jornada é algo que me deixa muito empolgada.”
Jogos fora de casa e Baller League
Lehmann costuma passar bastante tempo longe de casa por conta das viagens com o Como e com a seleção da Suíça. Ela também tem voltado com frequência à Inglaterra depois de se juntar a Maya Jama, apresentadora de Love Island e parceira de Ruben Dias, defensor do Manchester City, para atuar como treinadora do MVPs United na versão inglesa da Baller League.