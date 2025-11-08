Carlo Ancelotti pensa em mudar Neymar de posição para dar chance ao craque do Santos na seleção brasileira

Pela quarta vez desde que Ancelotti assumiu o comando da seleção brasileira, Neymar foi deixado de fora da convocação para os amistosos internacionais de novembro contra Senegal e Tunísia.

Neymar não joga pelo Brasil desde outubro de 2023, quando rompeu o ligamento do joelho durante um confronto com o Uruguai. Ele passou 12 meses afastado se recuperando dessa lesão e agora está há dois anos sem vestir a Amarelinha.

Ancelotti não convocou Neymar desde que assumiu a seleção devido a uma série de lesões sofridas pelo jogador de 33 anos, que chegou a ser convocado em março de 2025, mas acabou sendo retirado por problemas físicos. O ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain tem lutado para se manter longe do departamento médico.