Carlo Ancelotti pensa em mudar Neymar de posição para dar chance ao craque do Santos na seleção brasileira
Neymar é mais uma vez deixado de fora da seleção brasileira
Pela quarta vez desde que Ancelotti assumiu o comando da seleção brasileira, Neymar foi deixado de fora da convocação para os amistosos internacionais de novembro contra Senegal e Tunísia.
Neymar não joga pelo Brasil desde outubro de 2023, quando rompeu o ligamento do joelho durante um confronto com o Uruguai. Ele passou 12 meses afastado se recuperando dessa lesão e agora está há dois anos sem vestir a Amarelinha.
Ancelotti não convocou Neymar desde que assumiu a seleção devido a uma série de lesões sofridas pelo jogador de 33 anos, que chegou a ser convocado em março de 2025, mas acabou sendo retirado por problemas físicos. O ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain tem lutado para se manter longe do departamento médico.
O conselho de Ancelotti para Neymar
Abordando a omissão de Neymar na lista de convocação, Ancelotti disse à PLACAR: “Sim, sim (risos), [a pergunta que mais ouvi até aqui foi] sobre Neymar, mas é algo normal porque ele é uma lenda do futebol brasileiro. Então, é normal. Sei que todo mundo quer que o Neymar volte a sua melhor condição física. E também a CBF, o treinador, o estafe técnico da seleção esperam que Neymar possa voltar ao seu melhor nível. A verdade é que o futebol de hoje pede muitas coisas. Não só o talento, mas também a condição física, a intensidade… tomara que o Neymar esteja em seu melhor nível.
“Eu acho que ele tem que jogar [na faixa] mais central, não como extremo porque os extremos no futebol de hoje são jogadores que você precisa que ajudem também a nível defensivo. Quando joga um pouco mais por dentro, o trabalho defensivo é muito menor do que quando atua como um extremo. E também acho que um jogador com muito talento, mais perto do gol, tem mais oportunidade de marcar gols. [Falso 9] pode ser a sua posição ideal.”
Futuro de Neymar incerto no Santos
Neymar, que voltou ao seu clube de infância em janeiro deste ano, está se aproximando do fim do contrato e o Santos não tem certeza se deve oferecer ao jogador uma extensão. Falando sobre a renovação de Neymar, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, disse: "O projeto Neymar não é para seis meses ou um ano. É para a Copa do Mundo de 2026. O Santos sabia como trataria Neymar, o investimento feito. É um alto investimento. Santos e Neymar avaliam a situação periodicamente. Nós avaliamos quando ele veio, e essa avaliação não é a mesma de hoje. E a situação financeira será avaliada por ambas as partes até o final do ano. Ele não está preocupado com as finanças. E o Santos tem um limite. O projeto de Neymar é a Copa do Mundo de 2026. Se encontrarmos um ponto comum, sua continuidade será confirmada. Desde que o Santos e Neymar, que têm um entendimento de confiança forte e positivo, cheguem a um ponto comum. Eu acredito que resolveremos essa situação no momento certo."
Neymar jogará na Copa do Mundo de 2026?
Os torcedores brasileiros esperam que o camisa 10 possa voltar à sua melhor forma e estar em boas condições físicas até a Copa do Mundo de 2026 — apesar de que essa realidade parece cada vez mais distante, dado o histórico dos últimos anos de Neymar. Após a Data Fifa de novembro, o ex-jogador do Barcelona e PSG terá apenas a janela internacional de março para se provar diante de Ancelotti, mirando na sua quarta participação em Copas do Mundo, dessa vez na América do Norte. Nesse meio tempo, porém, o jogador de 33 anos terá que se manter em forma e atuar consistentemente pelo Santos para conquistar a convocação para os amistosos de março.
Enquanto isso, o Brasil de Ancelotti jogará contra Senegal e Tunísia, em sequência, nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente.