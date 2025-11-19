Candidato a presidente do Barcelona faz promessa alta: "Primeira coisa que vou fazer é ligar para Lionel Messi"

Messi surgiu da famosa academia La Masia, do Barcelona, em 2004, e rapidamente se desenvolveu em um dos maiores jogadores da história do futebol. Sua ascensão acelerou sob o comando de Pep Guardiola, que o transformou em um falso nove – um papel no qual Messi prosperou e redefiniu o jogo ofensivo moderno. Ao longo de 17 anos notáveis no Camp Nou, o brilho de Messi impulsionou o Barcelona a 10 títulos da La Liga e quatro triunfos da Liga dos Campeões, enquanto individualmente ele conquistou sete de suas oito Bolas de Ouro durante seu tempo no clube catalão.

Em 2021, restrições financeiras forçaram o Barcelona a se separar de seu maior jogador de todos os tempos, levando Messi a se juntar ao Paris Saint-Germain em uma transferência gratuita. Após duas temporadas na França, ele fez outra mudança em 2023, assinando com o Inter Miami, onde continua a expandir seu legado global.

Messi assinou, em outubro, uma extensão com a equipe da MLS que vai até 2028, mas recentemente postou em suas redes sociais uma foto visitando o Camp Nou e afirmando que espera voltar a jogar no icônico estádio uma última vez.

"Espero que um dia eu possa voltar, e não apenas para dizer adeus como jogador, pois nunca tive essa oportunidade", disse ele.