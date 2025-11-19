+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lionel Messi Barcelona 2015Getty Images

Candidato a presidente do Barcelona faz promessa alta: "Primeira coisa que vou fazer é ligar para Lionel Messi"

O candidato à presidência do Barcelona, Victor Font, prometeu que a primeira coisa que fará se vencer o atual presidente Joan Laporta será ligar para Lionel Messi. O argentino recentemente voltou ao Camp Nou, que passa por uma reforma, e alimentou especulações sobre um possível retorno ao clube. Font acrescentou que faria de tudo para que Messi voltasse ao Barcelona

  • A carreira estelar de Messi e o retorno ao Camp Nou

    Messi surgiu da famosa academia La Masia, do Barcelona, em 2004, e rapidamente se desenvolveu em um dos maiores jogadores da história do futebol. Sua ascensão acelerou sob o comando de Pep Guardiola, que o transformou em um falso nove – um papel no qual Messi prosperou e redefiniu o jogo ofensivo moderno. Ao longo de 17 anos notáveis no Camp Nou, o brilho de Messi impulsionou o Barcelona a 10 títulos da La Liga e quatro triunfos da Liga dos Campeões, enquanto individualmente ele conquistou sete de suas oito Bolas de Ouro durante seu tempo no clube catalão.

    Em 2021, restrições financeiras forçaram o Barcelona a se separar de seu maior jogador de todos os tempos, levando Messi a se juntar ao Paris Saint-Germain em uma transferência gratuita. Após duas temporadas na França, ele fez outra mudança em 2023, assinando com o Inter Miami, onde continua a expandir seu legado global.

    Messi assinou, em outubro, uma extensão com a equipe da MLS que vai até 2028, mas recentemente postou em suas redes sociais uma foto visitando o Camp Nou e afirmando que espera voltar a jogar no icônico estádio uma última vez.

    "Espero que um dia eu possa voltar, e não apenas para dizer adeus como jogador, pois nunca tive essa oportunidade", disse ele.

  • A promessa de Victor Font

    Em uma entrevista ao Mundo Deportivo, o candidato à presidência do Barcelona, Victor Font, declarou que a primeira ligação que fará após vencer a eleição será para Messi.

    "Pessoalmente, como fã do Barça, fico arrepiado [de pensar no retorno de Messi], mas obviamente isso depende dele, e o que não devemos fazer é tentar usá-lo", disse ele. "Acho que Laporta fez isso, e ele fez isso muitas vezes, e acho que ele fez errado; o exemplo mais flagrante foi durante as eleições. Outro exemplo de uma promessa quebrada, e acredito que Messi não deve ser usado, mas Messi precisa saber que a primeira coisa que farei quando ganhar as eleições é pegar o telefone e ligar para ele. Será a primeira ligação que farei.

    "Nossa obrigação é falar com todos que possam fazer contribuições para o futuro, e é importante que saibamos suas intenções. Mas o que estou dizendo também é importante: precisamos entender que estes são ativos do clube. E usá-los não faz sentido. Mas como eu disse, a primeira ligação que farei quando ganharmos as eleições será para o Leo Messi."

  • Font critica Laporta

    A campanha para a eleição presidencial do Barcelona em 2026, programada entre março e maio, está ganhando impulso. Victor Font anunciou oficialmente que desafiará Laporta, preparando um grande confronto. Font recebeu um impulso significativo quando Xavi visitou seu evento e declarou publicamente seu apoio. À medida que a campanha começa, Font renovou suas críticas a Laporta, acusando a atual diretoria de esconder perdas que chegam a € 80 milhões. Ele também questionou a decisão de atribuir o projeto de remodelação do Camp Nou à empresa de construção Limak, sugerindo que o processo careceu de transparência.

    Uma das maiores promessas de campanha de Laporta durante a eleição presidencial de 2021 foi manter Messi no Barcelona. No entanto, ele não cumpriu essa promessa, e Messi deixou o clube devido a restrições financeiras. Isso levou o ex-diretor do Barcelona, Xavier Vilajoana, a acusar Laporta de mentir.

    Font acrescentou: "Precisamos abraçar Leo Messi e fazer tudo o possível para garantir que, assim que possível, ele tenha o papel no Barça que, como disse na semana passada, ele quer e que todos os fãs do Barça ficariam entusiasmados. Ter uma estátua dele nem sequer começa a cobrir isso."

  • Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Laporta vs Font: quem sairá vitorioso?

    A presidência de Laporta, neste último mandato, vem sendo muito criticada, principalmente pela falta de cumprimento de diversas promessas feitas durante as eleições de 2021. Com o estádio ainda incompleto e o Barcelona lidando com problemas financeiros e de registro de jogadores, a candidatura de Font ganha forte impulso. Com as eleições marcadas para o próximo ano, os torcedores do Barcelona decidirão se Laporta continua ou se Font terá a chance de inaugurar uma nova era.

    No sábado, a equipe de Hansi Flick finalmente jogará sua primeira partida no Camp Nou em mais de dois anos, recebendo o Athletic Bilbao pela La Liga.

