Brasil: Os jogadores da seleção da Copa do Mundo 2014, em detalhes e estatísticas

Relembre os números dos jogadores e o caminho da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014

2014. Brasil. Copa do Mundo. Um ano que prometia ser de festa e glória para o país do futebol brasileiro se transformou em um pesadelo amargo para se esquecer. A seleção brasileira, favorita ao título, sucumbiu diante da Alemanha em uma humilhante derrota por 7 a 1 na semifinal, no Mineirão, diante da sua torcida.

A camanha começou de maneira otimista. Neymar, a grande estrela do time, ao lado da experiência de Júlio César, Daniel Alves, David Luiz, Thiago Silva e outros, buscavam o hexacampeonato. A fase de grupos foi tranquila, com vitórias sobre Croácia e Camarões e um empate sem gols com o México. Nas oitavas, a seleção canarinho superou o chile nos pênaltis, em jogo dramático.

Entretanto, o sonho começõu a ruir nas quartas de final contra a Colômbia. Neymar, contundido desfalcou o time que venceu por 2 a 1. A semifinal contra a Alemanha foi a pá de cal. O jogo do 7 a 1 foi histórico, mas pelo motivo menos desejado: a maior derrota da seleção em 100 anos.

A Copa do Mundo de 2014 deixou marcas profundas no futebol. O vexame diante da Alemanha abalou a confiança da torcida e a busca pelo hexacampeonato, que parecia tão palpável em 2014, segue como um sonho distante.

Na sequência, a GOAL rememora os nomes que integraram o plantel do Brasil na Copa do Mundo de 2014