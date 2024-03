Brasil: Os jogadores da seleção da Copa do Mundo 1958, em detalhes e estatísticas

Veja números e mais sobre os jogadores que conquistaram o primeiro Mundial da seleção brasileira

Em 1958, a Suécia sediou a sexta edição da Copa do Mundo FIFA, um evento que marcaria para sempre a história do futebol brasileiro. A seleção brasileira, comandada por Vicente Feola, e impulsionada por um jovem e promissor jogador chamado Pelé, dominou o torneio com um futebol mágico e ofensivo que encantou o mundo.

Na campanha, a seleção brasileira se consolidou como uma das favoritas. Na fase de grupos, a equipe venceu a Áustria e a União Soviética, e ficou em um empate sem gols com a Inglaterra. Já nas quartas de final, eliminou o País de Gales com direito a gol de Pelé aos 66 minutos.

A França foi a adversária na semifinal. Na ocasião, a seleção impôs uma goleada por 5 a 2. Pelé balançou as redes três vezes e decretou a classificação brasileira para a final. Essa, disputada no Estádio Rasunda em Estocolmo, foi um verdadeiro show de futebol brasileiro. A Seleção repetiu o feito da semifinal e goleou a Suécia, anfitriã do Mundial, por 5 a 2, com gols de Vavá (2), Pelé (2) e Zagallo. O Brasil, assim, conquistava seu primeiro título mundial.

Além da conquista, a Copa de 1958 marcou uma era de ouro do futebol brasileiro, com Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos e outros craques que encantaram o mundo com seu talento e criatividade.