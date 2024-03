Fique por dentro de números e estatísticas de cada um dos 21 convocados para o Mundial no Chile

A Copa do Mundo de 1962 marcou a história do futebol brasileiro. Mesmo sem poder contar com Pelé, que se lesionou logo na segunda partida, o Brasil se apoiou nas estrelas de Garrincha e Zagallo para voltar ao posto mais alto do futebol, no torneio disputado no Chile. Os obstáculos não foram poucos, mas a conquista do bicampeonato mundial foi confirmada.

A GOAL esmiúça, abaixo, a lista de convocados e os números de cada um dos jogadores no Mundial de 62...