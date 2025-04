Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Clássico carioca é destaque da 8ª rodada do nacional da categoria, nesta quarta-feira (30); veja tudo o que você precisa saber

Botafogo e Vasco se enfrentam na tarde desta quarta-feira (30), às 15h (de Brasília), no Estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa aqui).

O Botafogo vive um início ruim de campeonato. O Alvinegro ocupa apenas a 19ª posição na tabela, com seis pontos somados. Com apenas uma única vitória até aqui, já soma cinco jogos sem um triunfo.

O Vasco, por sua vez, já respira ares mais altos na classificação. Em 7° lugar e com dez pontos, o Cruz-Maltino vem de goleada por 4 a 1 sobre o São Paulo e pode até entrar no G-4 em caso de novo triunfo, empatando em pontos com Athletico-PR, Juventude e Red Bull Bragantino, respectivos 3°, 4° e 5° colocados.