Botafogo de 2024 já provou ser melhor que o de 2023 - resta saber se vai ser campeão

Time de Artur Jorge já atingiu marcas históricas, e chega no final da temporada lutando pelos títulos de Brasileirão e Libertadores

Vitória, empate ou derrota são incertezas antes de uma partida, mas a inevitabilidade para técnico e jogadores do Botafogo de 2024 é que eles serão confrontados com alguma pergunta sobre 2023. Tem sido assim desde o início da presente temporada, ainda sob o comando de Tiago Nunes e no período de interinidade com Fábio Matias, até nos melhores momentos do time treinado por Artur Jorge.

Muitas vezes o questionamento é pertinente. Às vezes, soa bobo, preguiçoso e enjoativo como qualquer coisa que fica repetindo sem parar – e talvez por isso, em mais de uma ocasião, o técnico Artur Jorge foi mais ríspido com jornalistas ao ser abordado sobre o tema. Mas esta reta final de 2024 já mostra que a equipe atual do Alvinegro é bem melhor que a do ano passado.