Bom demais para ser reserva? Como Arda Guler vai esquentando a disputa por posições do Real Madrid

A jóia dos merengues pode causar uma dor de cabeça em Carlo Ancelotti se ele continuar brilhando na Euro 2024 pela Turquia

"Ele está se tornando um grande jogador diante dos nossos olhos", disse Arda Turan ao AS sobre Arda Guler em maio. "Ele nos faz ver uma história maravilhosa, como um filme de Hollywood."

Guler escreveu outro capítulo memorável em sua história, ajudando a Turquia na vitória sobre a Geórgia na estreia da Euro 2024. Ele quebrou o recorde de Cristiano Ronaldo como o mais jovem a marcar em sua estreia no torneio, com um gol espetacular nos minutos finais para carimbar o placar de 3 a 1.

Quando Guler retornar ao Real Madrid para a pré-temporada em julho, enfrentará desafios para garantir um lugar no time titular de Carlo Ancelotti, que conta com vários atacantes de classe mundial. No entanto, a capacidade do jovem turco de brilhar sob pressão sugere que ele não deve ser subestimado.

