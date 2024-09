Bola de Ouro para Jude Bellingham não seria absurdo, apesar de nova decepção com Inglaterra

A campanha da estrela inglesa terminou em baixa, mas ele precisa ser reconhecido por uma temporada histórica

Após 16 anos de domínio praticamente ininterrupto, nem Cristiano Ronaldo nem Lionel Messi vencerão a Bola de Ouro novamente. O ano passado representou uma volta de despedida nostálgica dessa era, com o triunfo de Messi na Copa do Mundo de 2022 proporcionando um último gosto do maior prêmio individual do futebol mundial.

Em 2024, entramos em um novo mundo, com um pequeno grupo de favoritos em disputa para ganhar seu primeiro prêmio. Vinícius Júnior, herói da final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, é o favorito no momento – especialmente se você perguntar a Rio Ferdinand. No entanto, ao contrário de anos anteriores, sua ascensão está longe de ser uma conclusão inevitável.

Se ele tivesse replicado suas grandes atuações pelo Brasil na Copa América, e a Espanha não tivesse vencido a Euro 2024, ele poderia ter um caminho livre para a Bola de Ouro. Mas esses eventos fortaleceram os apelos por Rodri, Lamine Yamal ou até mesmo Dani Carvajal para receber o prêmio este ano.

E, então, há a presença iminente de Jude Bellingham. Durante meses, ele parecia perfeitamente posicionado para se tornar o primeiro vencedor inglês da Bola de Ouro desde Michael Owen em 2001. No entanto, suas chances foram prejudicadas por um final de temporada menos explosivo e uma Euro decepcionante.

No entanto, ignorar completamente Bellingham como possível vencedor da Bola de Oro seria esquecer o fato de que ele tomou o mundo de assalto antes do Natal. Portanto, ele deve ser considerado um candidato à frente da entrega do troféu em 28 de outubro.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!