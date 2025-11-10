Boa escolha? Alvo de Real Madrid e Barcelona admite sonho de jogar pelo Chelsea

Embora o Chelsea continue a ser a equipe que Eyong sonha em se juntar, as atuações do atacante também chamaram a atenção dos gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona. Ambos os clubes têm monitorado de perto seu progresso, vendo-o como um dos talentos ofensivos mais empolgantes a emergir da La Liga nesta temporada. Eyong disse que ficou "lisonjeado", mas permanece focado em seu desenvolvimento no Levante.

"Eto'o foi o melhor", disse Eyong, refletindo sobre um de seus ídolos no futebol. "Ele é uma das minhas maiores influências. Eu o adorava no Barcelona. E eu chamaria Lewandowski de outro modelo, especialmente quando eu era mais jovem e ele estava no Dortmund. Lewandowski conseguiu marcar muitos gols ao longo de sua carreira. É realmente impressionante o que ele está fazendo no Barcelona agora. Ele é um grande finalizador e tem um movimento inteligente. Ele sempre parece saber o momento certo para pedir a bola. Eu posso aprender muito com ele. Quando jogarmos contra o Barcelona a seguir [em fevereiro, no Camp Nou], espero conseguir a camisa de Lewandowski para adicionar à minha coleção."

Ele continuou: "Estou realmente lisonjeado [por estar vinculado ao Barcelona e Real Madrid]. Isso significa muito, pois mostra que meu trabalho duro está valendo a pena. Mas eu só tenho que continuar minha jornada com o Levante e depois ver o que acontece no futuro.

"Tento não olhar muito para o meu telefone porque meus amigos me ligam com todas as fofocas. Eu digo a eles: 'Eu não sei de nada – eu estava apenas no meu PlayStation!' Prefiro muito mais jogar Call of Duty, assistir anime ou ler livros de história do que ocupar minha cabeça com rumores. Se uma grande mudança está destinada a acontecer, ela só acontecerá se eu trabalhar duro."