Boa escolha? Alvo de Real Madrid e Barcelona admite sonho de jogar pelo Chelsea
Etta Eyong revela seu clube dos sonhos
O aumento meteórico de Eyong na La Liga o transformou em um dos jovens atacantes mais cobiçados da Europa. Tendo se juntado ao Levante vindo do Villarreal na última janela de transferências por € 3 milhões (R$ 21 milhões), Eyong tem sido sensacional, marcando seis vezes na atual temporada e rapidamente se tornando o coração do ataque de sua equipe, e é o Chelsea que parece ter um lugar especial em seu coração. O atacante do Levante admitiu que se juntar ao clube de Londres realizaria um sonho de vida inspirado por seus heróis do futebol africano. Falando ao GiveMeSport, ele explicou sua profunda admiração pelos Blues e o que eles representam para ele.
“Crescendo, o Chelsea era o time inglês que provavelmente assistia mais por causa de Drogba, e Eto’o esteve lá um ano também”, disse Eyong. “O Chelsea frequentemente contratou jogadores africanos incríveis. Existem muitos grandes clubes na Inglaterra, mas quanto a [jogar no] Chelsea, por que não? Seria um sonho para mim jogar pelo Chelsea.”
Embora o Chelsea esteja supostamente monitorando de perto, suas prioridades de transferência atuais estão em outro lugar, com um novo defensor no topo da lista, o que significa que qualquer movimento por Eyong pode ter que esperar até o fim da atual temporada.
- Getty Images
Levante rejeitou uma oferta de € 30 milhões por Etta Eyong
O crescimento da fama de Eyong não passou despercebido pelos clubes de toda a Europa, o que gerou intensas especulações sobre uma possível transferência. Mas, de acordo com o CEO do Levante, José Danvila, o clube espanhol já rejeitou uma grande oferta e não tem pressa para vender seu novo talismã. Danvila confirmou que uma proposta de € 30 milhões (R$ 183 milhões), feita pelo clube russo CSKA Moscou, foi firmemente negada, mesmo que a proposta incluísse um salário lucrativo para o atacante.
“O que posso dizer é que Barcelona e Real Madrid não contataram o Levante sobre Etta Eyong”, Danvila disse à Radio Marca. “E também não recebemos nenhuma ligação da Premier League. Recebemos uma oferta pelo jogador, mas ela já foi rejeitada. Estou lendo muitas histórias sobre Etta, e é verdade que há um interesse crescente, mas ele não vai ser vendido na próxima janela.”
Os regulamentos da Fifa também impedem Eyong de jogar por um terceiro clube nesta temporada após já ter jogado pelo Villarreal e Levante, o que significa que uma transferência antes da próxima janela de meio de ano é impossível. Portanto, o Levante está determinado a mantê-lo e até considera oferecer condições melhoradas para recompensar seu desempenho excepcional. Los Granotes o consideram central para sua campanha e acreditam que sua presença é fundamental para alcançar seu objetivo de terminar na metade superior da La Liga.
Eyong fala sobre os rumores de interesse de Barcelona e Real Madrid
Embora o Chelsea continue a ser a equipe que Eyong sonha em se juntar, as atuações do atacante também chamaram a atenção dos gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona. Ambos os clubes têm monitorado de perto seu progresso, vendo-o como um dos talentos ofensivos mais empolgantes a emergir da La Liga nesta temporada. Eyong disse que ficou "lisonjeado", mas permanece focado em seu desenvolvimento no Levante.
"Eto'o foi o melhor", disse Eyong, refletindo sobre um de seus ídolos no futebol. "Ele é uma das minhas maiores influências. Eu o adorava no Barcelona. E eu chamaria Lewandowski de outro modelo, especialmente quando eu era mais jovem e ele estava no Dortmund. Lewandowski conseguiu marcar muitos gols ao longo de sua carreira. É realmente impressionante o que ele está fazendo no Barcelona agora. Ele é um grande finalizador e tem um movimento inteligente. Ele sempre parece saber o momento certo para pedir a bola. Eu posso aprender muito com ele. Quando jogarmos contra o Barcelona a seguir [em fevereiro, no Camp Nou], espero conseguir a camisa de Lewandowski para adicionar à minha coleção."
Ele continuou: "Estou realmente lisonjeado [por estar vinculado ao Barcelona e Real Madrid]. Isso significa muito, pois mostra que meu trabalho duro está valendo a pena. Mas eu só tenho que continuar minha jornada com o Levante e depois ver o que acontece no futuro.
"Tento não olhar muito para o meu telefone porque meus amigos me ligam com todas as fofocas. Eu digo a eles: 'Eu não sei de nada – eu estava apenas no meu PlayStation!' Prefiro muito mais jogar Call of Duty, assistir anime ou ler livros de história do que ocupar minha cabeça com rumores. Se uma grande mudança está destinada a acontecer, ela só acontecerá se eu trabalhar duro."
- Getty Images Sport
Etta Eyong mantém foco no Levante e ainda não pensa em se mudar
Embora relatórios na Espanha tenham sugerido que Eyong prefere uma mudança para o Barcelona — chegando a ressurgir uma foto antiga dele com a camisa blaugrana em 2017 — o próprio jogador insiste que permanece de mente aberta quanto ao seu próximo destino. Ele continua a expressar admiração tanto pela La Liga quanto pela Premier League, recusando-se a escolher entre os dois, enquanto reafirma seu compromisso com o Levante, por enquanto. Para Eyong, o foco permanece em melhorar seu jogo e deixar que o futuro cuide de si mesmo.
"Eu não posso escolher entre La Liga e a Premier League porque amo ambas as ligas", disse Eyong. "Eu já realizei meu sonho de jogar na La Liga e meu outro sonho é um dia jogar na Premier League. Acho que tenho a qualidade para prosperar na Premier League e que meu estilo se encaixa bem no futebol inglês. Sou fisicamente forte e posso conectar o jogo. Adoro assistir jogos da Premier League. Meu período favorito é o Boxing Day. Você pode ver os jogadores dando tudo de si – 200 por cento! O que eu amo na Premier League é que cada jogo parece importante. Mas, por enquanto, meu foco está apenas no Levante e estou ignorando todas as outras notícias."
Para o Levante, manter sua estrela além desta temporada será um desafio, com o crescente interesse de equipes europeias. Chelsea, Barcelona e Real Madrid, todos esperam revisitar seus relatórios de scout antes da janela de 2026, onde uma guerra de lances pode se acender com o Manchester United e o Arsenal também sendo mencionados como interessados.