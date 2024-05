Os convocados da Bélgica para a Eurocopa: os jogadores chamados para a Euro 2024

Com uma 'geração de ouro' chegando ao fim, um novo time da Bélgica está pronto para seu primeiro grande torneio; confira

A Bélgica, do técnico Domenico Tedesco, anunciou os 25 atletas convocados para a disputa da Eurocopa 2024, na Alemanha. A principal ausência foi a do goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, que se recuperou de uma lesão no joelho durante grande parte da temporada, mas que tem problemas de relacionamento com o treinador.

Depois de ter permitido que uma "geração de ouro" passasse sem qualquer título importante, a jovem Bélgica se prepara para o seu primeiro grande torneio. Isso não significa que eles não terão qualidade e experiência em exibição na Euro 2024, com nomes como Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen e Romelu Lukaku, todos jogadores importantes sob o comando do sucessor de Roberto Martinez, com Domenico Tedesco.

Esses jogadores da seleção terão a missão de reparar o péssimo desempenho da Bélgica na Copa do Mundo de 2022, no Qatar, onde caíram no primeiro obstáculo, saindo de um grupo favorável que tinha Croácia, Marrocos e Canadá. Na Euro 2020 - sem dúvida a melhor oportunidade da chamada 'geração de ouro' de ganhar um troféu importante - os belgas viram o seu sonho terminar nas quartas pela eventual vencedora, a Itália.

As expectativas serão totalmente diferentes desta vez na Alemanha, e isso significa que a pressão será um pouco baixa para Tedesco e sua equipe, mas não há dúvida de que eles ainda estarão desesperados para ir o mais longe possível no torneio.

Tedesco anunciou sua convocação e a jornada no torneio começa contra a Eslováquia em 17 de junho, com Romênia e Ucrânia completando o Grupo E.

