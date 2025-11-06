+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Sao Paulo v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Raisa Simplicio

Bastidores: diretoria do Flamengo se incomoda com erros sucessivos de Gonzalo Plata e deve aplicar multa

Atacante equatoriano foi expulso contra o São Paulo, assim como já havia sido contra o Racing na Libertadores

A diretoria do Flamengo tem se incomodado com erros sucessivos de Gonzalo Plata. O atacante equatoriano, que havia sido expulso diante do Racing, na Argentina, pela semifinal da Libertadores, voltou a receber um cartão vermelho, desta vez contra o São Paulo, na última quarta-feira (6), pelo Brasileirão. O time carioca vencia por 2 a 1, mas acabou sofrendo o empate ao atuar com dez em campo.

A diretoria deve aplicar uma multa no atacante, mas não pelo lance em si diante do São Paulo, que entende ter sido algo do jogo, mas pelos sucessivos erros do equatoriano. A avaliação interna é de que Gonzalo Plata foi imprudente diante do Estudiantes, quando dá um pisão por trás no calcanhar do camisa 11 do time argentino. Na mesma partida, ele deu uma cotovelada e levou amarelo.

A expulsão, que veio depois, foi considerada injusta e o Flamengo até reverteu o cartão, mas os demais lances foram reprovados pela diretoria. Diante do Racing, a avaliação interna é de que o jogador voltou a ser imprudente.

  • Racing Club v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    AVALIAÇÃO NO FINAL DA TEMPORADA

    Gonzalo Plata, assim como os demais jogadores, passarão por uma avaliação mais profunda ao final da temporada para definir se o jogador seguirá ou não no elenco rubro-negro. Algumas atitudes do equatoriano já causaram desconforto internamente nos últimos meses.

    Recentemente, ele foi cobrado por torcedores numa festa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. No dia seguinte, o atleta se apresentaria para treinar de olho no jogo contra o Racing. No dia anterior, o rubro-negro havia perdido para o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

    Plata tem 46 partidas na temporada com o Flamengo, tendo marcado cinco gols e contribuído com nove assistências.

  • FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-ESTUDIANTESAFP

    DESFALQUES

    Com o desfalque de Plata, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para receber o Santos no Maracanã. O time de Filipe Luís está na segunda colocação do Brasileirão com 65 pontos, igual ao Palmeiras, que por sua vez tem dois jogos a menos e pode abrir vantagem na liderança.

    Os dois gigantes brasileiros ainda vão se encontrar em Lima para a final da Libertadores no dia 29 de novembro. Suspenso pela expulsão contra o Racing, Gonzalo Plata já é desfalque confirmado.

