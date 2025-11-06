Bastidores: diretoria do Flamengo se incomoda com erros sucessivos de Gonzalo Plata e deve aplicar multa

A diretoria do Flamengo tem se incomodado com erros sucessivos de Gonzalo Plata. O atacante equatoriano, que havia sido expulso diante do Racing, na Argentina, pela semifinal da Libertadores, voltou a receber um cartão vermelho, desta vez contra o São Paulo, na última quarta-feira (6), pelo Brasileirão. O time carioca vencia por 2 a 1, mas acabou sofrendo o empate ao atuar com dez em campo.

A diretoria deve aplicar uma multa no atacante, mas não pelo lance em si diante do São Paulo, que entende ter sido algo do jogo, mas pelos sucessivos erros do equatoriano. A avaliação interna é de que Gonzalo Plata foi imprudente diante do Estudiantes, quando dá um pisão por trás no calcanhar do camisa 11 do time argentino. Na mesma partida, ele deu uma cotovelada e levou amarelo.

A expulsão, que veio depois, foi considerada injusta e o Flamengo até reverteu o cartão, mas os demais lances foram reprovados pela diretoria. Diante do Racing, a avaliação interna é de que o jogador voltou a ser imprudente.