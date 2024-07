Os bastidores da contratação de Roger Machado como novo técnico do Internacional

Treinador deixa o Juventude para assumir o Colorado com contrato até o fim de 2025

Roger Machado é o novo técnico do Internacional. Ele deixou o Juventude e assume o Colorado com um contrato até dezembro de 2025. Segundo sabe a GOAL, o time gaúcho vai pagar ao rival a multa rescisória do treinador, no valor de R$ 1 milhão.

Desde a saída de Eduardo Coudet, o nome de Roger Machado esteve entre os principais na lista da diretoria Colorada para assumir a equipe. Havia um receio justamente por ele dirigir o Juventude, além de rival direto, era adversário do Inter na terceira fase da Copa do Brasil.