Base de apoio de Rodolfo Landim elabora programa com diretrizes para apoiar candidato à presidência do Flamengo

Documento com balanço da gestão e orientações para próximos anos, elaborado pela base de apoio, embasará decisão de Landim pelo próximo candidato

Rodolfo Landim vive os últimos meses à frente do Flamengo. Em dezembro, o clube carioca vai eleger um novo presidente e o mandatário não poderá concorrer ao pleito, uma vez que o estatuto do clube permite apenas uma reeleição. Para escolher o candidato que terá seu apoio, foi montada uma comissão formada por representantes dos grupos políticos que apoiam a atual gestão.

O intuito da comissão, que está sendo coordenada por Diogo Lemos, membro do Conselho do Futebol e hoje um dos responsáveis pelas relações institucionais do clube com as Federações e Confederações, é elaborar um documento com um balanço da gestão e as diretrizes para os próximos anos, para embasar a decisão de Landim.

“É um documento coordenado por mim, mas que contou com a participação dos grupos políticos que integram a base de apoio da gestão do presidente Rodolfo Landim, das vice-presidências e, principalmente, dos membros da comissão montada pelo presidente, que tiveram uma imensa participação. Trata-se de um documento bem detalhado com um balanço da gestão com todos os principais feitos e também com princípios e pilares inegociáveis para um próximo mandato”, disse Diogo Lemos em contato com a GOAL.