Não é só o Flamengo! Barcelona sofre com departamento médico cheio de jogadores lesionados

Equipe catalã faz bom início de temporada, mas sofre com alto número de atletas com problemas físicos

O Barcelona conquistou todas as vitórias do Campeonato Espanhol em suas quatro primeiras partidas, sendo a última delas um avassalador 7 a 0 contra o Real Valladolid, em Montjuic, o que aumentou a esperança de uma torcida pouco confiante no novo projeto do técnico alemão Hansi Flick após a conturbada saída de Xavi Hernández.

Uma das razões que deixava os torcedores do Barça com muitas dúvidas em relação ao time estava relacionada com o baixo investimento em contratações, com os catalães enfrentando uma crise financeira que impossibilitou inscrever a tempo sua única grande contratação do verão, o espanhol Dani Olmo.

Mas uma lesão, a de Andreas Christensen, permitiu que o Barcelona pudesse inscrever o ex-jogador do RB Leipzig, que tem sido uma figura importante neste início de temporada para os culés. A lesão de Christensen é apenas uma entre muitas, pois o departamento médico blaugrana está bem mais cheio do que o desejado.

No futebol brasileiro, o Flamengo também vem sofrendo repetidamente com lesões. Nos últimos 10 jogos, o Rubro-Negro só não perdeu jogadores com a bola rolando em dois deles. Foram 14 problemas físicos no total. O mais recente é Luiz Araújo, que ficará entre um mês e meio e dois meses fora após ser substituído no clássico contra o Vasco. Ele vai perder as quartas de final da Libertadores e a semifinal da Copa do Brasil.

Voltando ao Barcelona, a onda de lesões é outro fator que levava a torcida a não ter muitas esperanças neste início de temporada. A seguir, a GOAL faz um balanço das ausências com as quais Hansi Flick está lidando. Quem são os lesionados, quanto tempo ficarão fora e quando devem voltar?