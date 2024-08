Barcelona enfrenta janela de transferências para desanimar o torcedor na temporada

O Barça está financeiramente limitado e não fez grandes contratações, enquanto seus rivais continuam se reforçando

Aqui estamos de novo. Mais uma janela de transferências de verão do Barcelona, cheia de especulações, rumores no Instagram e respostas astutas do presidente Joan Laporta. Já ouviu essa história antes?

Incrivelmente, já se passaram dois anos desde que Laporta começou a fazer manobras financeiras arriscadas, apostando o futuro do Barça por sucesso imediato. E, se o objetivo era resultados rápidos e evitar a falência, funcionou. O Barça venceu La Liga, o campeonato espanhol, e ainda está de pé. Missão cumprida.

No entanto, os problemas não sumiram. O financeiro do clube melhorou um pouco – não está mais à beira do abismo – mas ainda não tem dinheiro para competir com o Real Madrid ou os principais clubes da Europa.

O Barça está em uma situação parecida com a dos anos anteriores, economizando ao máximo e dependendo da venda de jogadores para montar um time competitivo. Até agora, os erros têm sido mais numerosos que os acertos, e os catalães continuam ficando atrás da elite europeia.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!