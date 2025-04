Bahia x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Ambos em sequência de derrotas, equipes querem deixar o meio tabela nesta quarta-feira (30); veja tudo o que você precisa saber

Bahia e Santos se enfrentam na tarde desta quarta-feira (30), às 15h (de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari, região metropolitana de Salvador, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa aqui).

O Bahia vive um início de campeonato oscilante. Ao lado do Internacional, os baianos são os únicos que ainda não empataram no campeonato, com três vitórias e quatro empates até aqui, credenciados ao 9° lugar. Nos três últimos jogos, ademais, três derrotas: duas pelo nacional, sendo a mais recente para o Red Bull Bragantino, e uma pelo Campeonato Baiano sub-20.

O Santos, enquanto isso, vive fase semelhante. Logo abaixo na tabela, o Peixe ocupa a 10ª colocação, com os mesmos nove tentos dos rivais nordestinos, e também vive momento difícil de três reveses em sequência — o último deles, diante do Sfera, pelo Paulistão sub-20.