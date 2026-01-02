+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Bahia sub-20 2025Catarina Brandão / EC Bahia
Felipe Proença

Bahia x Inter de Limeira: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Equipes estreiam pelo grupo 9 da competição neste sábado, em São José do Rio Preto

Bahia e Inter de Limeira entram em campo neste sábado (3), às 11h (horário de Brasília), em confronto válido pela primeira rodada do grupo 9 da Copinha 2026. A partida acontece no Teixeirão, em São José do Rio Preto, e possui transmissão exclusiva da Xsports via YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

Eliminado pelo Cruzeiro nas oitavas de final da edição do ano passado, o Bahia tenta melhorar sua campanha na Copinha 2026. Por isso, começar a competição com uma vitória na estreia seria de grande valia para os Pivetes de Aço.

A Inter de Limeira, por sua vez, acabou caindo mais precocemente na última Copinha. Terceira colocada do grupo 10, a equipe do interior paulista não conseguiu nem se classificar ao mata-mata e busca fazer diferente desta vez.

  • Prováveis escalações

    Bahia: indefinido. Técnico: Leonardo Galbes

    Inter de Limeira: indefinido. Técnico: Leandro Samarone

  • Desfalques

    Bahia

    Sem ausências confirmadas.

    Inter de Limeira

    Sem ausências confirmadas.

  • Quando é?

    • Data: sábado, 3 de janeiro de 2026
    • Horário: 11h (de Brasília)
    • Local: Teixeirão, São José do Rio Preto-SP
    • Arbitragem: Caio Carvalho Pereira (árbitro), Eduardo Augusto Borges e Rodrigo Schmidt (assistentes), Jean Maicon Camargo (quarto árbitro)

