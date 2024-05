Atlético-MG vai pagar R$ 6,7 milhões ao Krasnodar por Júnior Alonso

Zagueiro de 31 anos vai voltar à Cidade do Galo em julho de 2024, e os mineiros vão desembolsar o valor da aquisição de forma parcelada

O Atlético-MG vai desembolsar € 1,2 milhão (R$ 6,7 milhões na cotação atual) pela compra de Júnior Alonso. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Héverton Guimarães e confirmada pela reportagem. O valor será desembolsado de forma parcelada, como soube a GOAL.

O paraguaio de 31 anos já tem tudo apalavrado para defender as cores do clube mineiro. A diretoria do Galo preferiu esse movimento para tirá-lo do futebol russo do que uma tentativa de suspensão do contrato em função do conflito entre Rússia e Ucrânia. Os mineiros entendem que esta ação poderia interferir diretamente na relação com o Krasnodar.

Júnior Alonso é esperado em Belo Horizonte para a terceira passagem pelo clube. Ele já havia jogado no Galo entre 2020 e 2021, quando venceu Brasileirão e Copa do Brasil, além de duas edições de Campeonato Mineiro, e em 2022, quando foi campeão estadual.

