Atlético-MG x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Alvinegros buscam reabilitação após inícios abaixo do esperado de campeonato; veja detalhes

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (23), às 15h (de Brasília), no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão da GaloTV H2Bet, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Atlético-MG não vive um bom início de campeonato. O time soma apenas seis pontos nestas seis primeiras partidas, já registrando quatro derrotas neste período — a mais recente na última rodada, diante do Corinthians, por 3 a 2. O Galo é o 16° colocado.

O Botafogo, enquanto isso, também vive um início de caminhada no nacional da categoria bem aquém do esperado. Na penúltima colocação, com cinco tentos, com uma vitória, dois empates e três derrotas, o Glorioso só tem campanha melhor que o Atlético-GO, que soma dois tentos até aqui. O objetivo principal do Alvinegro carioca é deixar a zona de rebaixamento — e uma vitória ajudaria muito nesse sentido.