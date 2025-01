Clube vai desembolsar US$ 8 milhões pela aquisição do atacante de 30 anos no mercado da bola

O Atlético-MG acertou a contratação de Júnior Santos, do Botafogo, no mercado da bola

O Galo vai desembolsar US$ 8 milhões (R$ 48,7 milhões na cotação atual) pela aquisição do atleta de 30 anos

O empresário André Cury foi o intermediário da negociação com o atleta, artilheiro da Libertadores na temporada passada Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱