Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), no CT do Caju, pela 9ª rodada do torneio; veja detalhes

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam na tarde desta quarta-feira (7), às 15h (de Brasília), no CT do Caju, em Curitiba, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa aqui).

O Athletico-PR vive um ótimo início de caminhada no nacional da categoria, com 16 pontos somados em 16 jogos, ocupando a vice-liderança. Os atleticanos somam apenas um ponto a menos que o líder Palmeiras e podem assumir a ponta da tabela em caso triunfem e contem com um tropeço do rival. O principal trunfo tem sido a defesa, a terceira melhor do torneio — com apenas sete gols sofridos.

O Corinthians, enquanto isso, ainda busca se encontrar neste Brasileiro sub-20. Com apenas nove pontos somados, o Alvinegro é o 13° colocado, a três pontos do São Paulo, que abre o G-8. O principal objetivo é parar de perder, vindo de três reveses nos últimos quatro compromissos.