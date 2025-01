As 20 transferências mais caras do futebol brasileiro para o exterior

De Neymar até Vitor Reis, confira quais foram os jogadores que deixaram o futebol brasileiro com os maiores valores absolutos em dinheiro

Não há como negar: o futebol brasileiro é um exportador de talentos. Especialmente para a Europa, destino que é o sonho de milhões de aspirantes a craque desde muito cedo. Grandes jogadores ou apenas jovens promessas estão sempre na mira dos clubes e seus planos de transferências, movimentando milhões de reais. O ranking que você vê abaixo mostra os valores dessas vendas e também quanto os times europeus buscam talentos cada vez mais jovens no Brasil.

Durante muito tempo a maior venda da história do futebol brasileiro foi a de Denílson para o Real Bétis, da Espanha, em 1998. Na época, o jogador do São Paulo tinha 21 anos. Neymar, que muitos anos depois ficaria com a vaga no topo, deixou o Santos com 22 anos. Já Rodrygo e Vinícius Júnior foram para o Real Madrid com menos de 20 anos. Endrick, aos 16, e Vitor Roque, aos 18, foram vendidos do Palmeiras para o Real Madrid e do Athletico-PR para o Barcelona, respectivamente. Recentemente, Estêvão foi mais uma cria do Verdão a traçar rumo à Europa em uma transação valiosa, e a partir de 2025/26 será jogador do Chelsea.

Clubes espanhóis, aliás, são os destinos preferidos nesta lista. Especialmente o Real Madrid. Entre os vendedores, Santos, Flamengo e Palmeiras, empatados, são os com maior número de joias vendidas para o futebol europeu. Logo depois vêm o Internacional e o São Paulo. O último jogador a entrar para a lista foi o zagueiro Vitor Reis, que deixou o Palmeiras em direção ao Manchester City, da Inglaterra.