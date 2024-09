Arsenal mostra que está pronto para ser campeão da Premier League mesmo sem vencer o Manchester City

Comandados de Mikel Arteta mostraram evolução contra os Citizens e têm razões para crer que estão no mesmo nível do time de Guardiola

A Premier League voltou com tudo! Manchester City e Arsenal protagonizaram um clássico para lá de quente no Etihad Stadium,pela quinta rodada, surpreendendo a todos. Se, na última temporada, os jogos chatos entre as duas melhores equipes do futebol inglês entediaram muita gente e, na em 2022/23, o City acumulou um placar agregado de 7 a 2, no capítulo mais recente o Arsenal finalmente mostrou força.

O time de Mikel Arteta esteve a segundos de sair de Manchester com os três pontos, apesar de ter jogado todo o segundo tempo com um homem a menos. Depois de uma performance tão valente, o gol de empate de John Stones, nos acréscimos do segundo tempo, foi um golpe cruel - mas o 2 a 2 não deve diminuir o fato de que os Gunners provaram estar evoluindo.

O City deixou tudo em campo, mas os Gunners se recusaram a ser intimidados e fizeram jogo duro do primeiro ao último minuto. Os atuais campeões estenderam a absurda sequência de invencibilidade em casa para 48 jogos, mas, pela primeira vez em quase dois anos, aquela aura de 'equipe imbatível' bambeou (ainda mais após a lesão que deve tirar Rodri da temporada).

O Arsenal deve, agora, se sentir no mesmo patamar do City. E com razão, pois mostraram aquela agressividade que faltava nas últimas duas campanhas. O empate não os colocou na liderança, mas dá motivos reais para acreditar que o o título pode, enfim, vir desta vez.