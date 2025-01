Arsenal está à beira de uma crise - e o Tottenham tem chance de criar caos para Mikel Arteta

Os Gunners podem enfrentar mais uma temporada sem títulos, a menos que reajam rapidamente, começando pelo Derby do Norte de Londres

Os últimos sete dias poderiam ter sido decisivos para a temporada do Arsenal, mas o resultado foi desastroso. Os Gunners perderam por 2 a 0 para o Newcastle, em casa, na primeira partida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Depois, foram eliminados da Copa da Inglaterra pelo Manchester United, com um jogador a menos, após derrota nos pênaltis no Emirates Stadium.

O time de Mikel Arteta está em declínio e precisa reagir com urgência. Há apenas um mês, o Arsenal parecia pronto para aproveitar o momento ruim do Manchester City e avançar em todas as competições. Mesmo sem o capitão Martin Odegaard no início da temporada, as expectativas eram altas.

Agora, porém, o cenário é outro: lesões acumuladas, desempenho em queda e um clima negativo no Emirates. Com o clássico contra o Tottenham se aproximando, Arteta precisa encontrar soluções para os problemas do time, ao invés de se perder na frustração.

A mentalidade de resistência que o técnico espanhol cultivou está ameaçada de virar arrogância. O Arsenal não é mais o azarão e, quando os resultados não vêm, o foco precisa ser na evolução da equipe. Sem isso, a situação só vai piorar.