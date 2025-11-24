+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Eze Olise W+Ls GFX
Tom Maston

Arsenal e Bayern goleiam e dão a letra dos vencedores do fim de semana no futebol europeu

Embora a pausa internacional de novembro tenha sido memorável, com seleções de todo o mundo mantendo vivos seus sonhos de Copa do Mundo em circunstâncias dramáticas, o retorno do futebol de clubes marca um período mágico nos calendários de muitos torcedores, pois significa que estamos agora no início de quatro meses sem pausa. É nesse momento que as narrativas realmente se formam, com as equipes capazes de ganhar impulso e iniciar sequências que podem definir a temporada

Para alguns, o período que vem a seguir trará muita felicidade e segurança — para outros, a natureza implacável do calendário moderno de jogos levará insatisfação e infelicidade para as torcidas. No entanto, dado o que vimos com a retomada das ligas pela Europa, é difícil não ficar animado com o que está por vir nas próximas semanas e meses.

Por enquanto, aqui estão nossos 10 maiores vencedores e perdedores do último fim de semana no futebol europeu...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMAFP

    VENCEDOR: Eberechi Eze

    No meio de agosto, os fãs do Tottenham estavam se preparando para receber Eberechi Eze no norte de Londres, após relatos generalizados de que os Spurs estavam perto de fechar um acordo para contratar o meio-campista do Crystal Palace. Avançando três meses, esses mesmos torcedores só puderam assistir, calados e horrorizados, o magnífico hat-trick que Eze marcou para decidir o derby do norte de Londres a favor do Arsenal e fortalecer ainda mais o domínio dos Gunners na corrida pelo título da Premier League.

    O chapéu que o Arsenal deu no Tottenham, na última hora da janela de transferência, foi um dos momentos mais dramáticos do verão europeu, e o meio-campista inglês gradualmente se firmou em seu papel no Emirates Stadium, mais notavelmente assumindo o lugar do capitão lesionado Martin Ødegaard. E foi nessa posição no lado direito do meio-campo de três jogadores de Mikel Arteta que Eze causou estragos no domingo, encontrando constantemente espaço na borda da área para causar problemas à defesa dos Spurs.

    Eze deu o tom que teria uma performance memorável ao, logo no início, dar uma bola que parecia passada com a mão para Declan Rice volear em direção ao gol, embora Guglielmo Vicario tenha conseguido defender o chute. No entanto, Eze levou a melhor em chutes dos dois lados da área antes do intervalo, demonstrando uma precisão infalível com suas finalizações, e ao final do jogo exibiu todo o seu arsenal de passes e truques enquanto os Gunners abriam seis pontos de vantagem no topo da tabela.

  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    VENCEDOR: Michael Olise

    É possível que Eze tenha sido inspirado pela atuação de um de seus ex-companheiros de Crystal Palace pouco mais de 24 horas antes? Michael Olise elevou seu jogo a um novo nível desde que deixou Selhurst Park para se juntar ao Bayern de Munique em 2024, emergindo como um dos pontas mais criativos da Europa e também se consolidando na seleção da França durante a qualificação para a Copa do Mundo.

    No sábado, entretanto, parecia que poderia ser uma tarde longa para Olise e seus companheiros de equipe do Bayern, pois eles começaram perdendo por 2 a 0 em casa para o Freiburg nos primeiros 17 minutos. A partir daí, no entanto, o ponta francês assumiu o controle, pois ele primeiro forneceu a assistência para o adolescente Lennart Karl diminuir a vantagem adversária, e depois marcou nos acréscimos do primeiro tempo com um chute preciso da entrada da área para empatar.

    Após o intervalo, foi o escanteio de Olise que encontrou Dayot Upamecano desmarcado para colocar o Bayern na frente com um voleio, e depois que Harry Kane marcou seu gol de costume, Olise dançou pela defesa do Freiburg para assistir Nicolas Jackson para o quinto gol. E Olise não parou por aí, finalizando o placar com um gol individual espetacular após cortar para dentro pela ala direita.

    Suas cinco contribuições para o gol no fim de semana elevam o total de Olise para 22 gols e assistências combinados em apenas 23 aparições pelo clube e pela seleção até agora nesta temporada, e o jovem de 23 anos ainda tem muito a melhorar ainda mais. Por enquanto, no entanto, seu foco se voltará para o meio da semana e um reencontro com Eze, quando o Bayern enfrentar o Arsenal em um embate de peso na Liga dos Campeões.

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Liverpool

    De volta à Premier League, e enquanto o Arsenal se distancia ainda mais no topo, a temporada lamentável dos atuais campeões ingleses atingiu um novo ponto baixo no sábado, quando o Liverpool foi derrotado por 3 a 0 pelo Nottingham Forest em Anfield. Vaias ecoaram da arquibancada nesta que foi a sexta derrota na Premier League na atual temporada, deixando-os na metade inferior da tabela apenas seis meses após levantar a taça, em maio.

    Vitórias sucessivas sobre o Aston Villa e o Real Madrid sugeriram que o time de Arne Slot havia virado a página antes da pausa internacional, mas a derrota para o Manchester City foi seguida por uma derrota constrangedora para o time de Sean Dyche, o que levou alguns a começar a questionar se Slot possui o conhecimento tático para reverter esta situação ou se um novo técnico precisa ser buscado caso as coisas não melhorem.

    "Definitivamente, estamos decepcionando o treinador, mas também nos decepcionamos," disse o capitão Virgil van Dijk enquanto tentava aliviar a pressão sobre seu compatriota e técnico. "No momento é um desastre - isso é apenas um fato. Como campeões, não podemos estar na situação em que estamos agora."

    Um "desastre" é um eufemismo. O Liverpool não é apenas o defensor do títulos - eles também são uma equipe que gastou mais de £ 400 milhões para reforçar seu elenco, liderados pela aquisição recorde de Alexander Isak, que voltou à formação no sábado, mas conseguiu apenas 15 toques na bola em outro jogo sem impacto. Isak agora é o primeiro jogador do Liverpool a experimentar a derrota em cada uma de suas quatro primeiras partidas na liga pelo clube, mas ele está longe de ser a única pessoa a ser culpada pela situação do Liverpool, e neste momento é difícil ver um caminho de saída para Slot e companhia.

  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Phil Foden

    Dado o colapso na temporada passada, o Manchester City sabe como o Liverpool está se sentindo, mas agora o time de Pep Guardiola deve estar mais focado em conseguir voltar à disputa pelo título após a derrota prejudicial de sábado em Newcastle. Depois de ficarem a quatro pontos dos Gunners antes da pausa internacional, o City escorregou em Tyneside em grande parte devido a finalizações precárias.

    Phil Foden não foi o único culpado nesse aspecto, mas não há dúvida de que suas chances de marcar - especialmente a que desperdiçou no primeiro tempo - foram as mais evidentes, e o meio-campista poderia ter balançado a rede, definitivamente, pelo menos uma vez. Em vez disso, Foden ficou para lamentar uma chance perdida de não apenas impulsionar as esperanças de título do City, mas também suas próprias chances de desempenhar um papel importante na Copa do Mundo de 2026.

    Foden voltou ao elenco da Inglaterra para os jogos contra a Sérvia e a Albânia, mas teve que se contentar com aparições saindo do banco em ambas as ocasiões, sugerindo que ele ainda está atrás de Jude Bellingham e Morgan Rogers na ordem hierárquica. E assim, em um fim de semana em que seus principais rivais por uma vaga de titular nos Three Lions (com Bellingham marcando para o Real Madrid e Rogers para o Aston Villa) mostraram suas habilidades na frente do gol — assim como Eze —, Foden ficou em falta.

  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    VENCEDOR: Barcelona

    Fora da Premier League, e após 909 dias de ausência que incluíram inúmeros atrasos e desentendimentos públicos, o Barcelona retornou ao Camp Nou no sábado e comemorou em grande estilo, derrotando o time do Athletic Bilbao por 4 a 0. Embora o icônico estádio estivesse com menos da metade de sua capacidade, já que as reformas continuam na Catalunha, este foi um regresso memorável após dois anos e meio de ausência.

    A vitória do Barça foi a terceira consecutiva na La Liga, enquanto continuam a se recuperar de sua decepcionante derrota no primeiro El Clásico da temporada. Aquela derrota no Bernabéu deixou os atuais campeões cinco pontos atrás do time de Xabi Alonso no topo da tabela, mas a sequência de vitórias desde então, juntamente com o Real Madrid sendo forçado a se contentar com seu segundo empate consecutivo contra o Elche no domingo, significa que agora há apenas um ponto separando os grandes rivais novamente.

    "Acrescentamos mais três pontos, embora o mais importante é que estamos de volta aqui, simplesmente porque é uma experiência diferente quando jogamos aqui", disse Robert Lewandowski, que marcou o primeiro gol do Barça de volta ao seu estádio. "Estávamos determinados a atacar desde o início, então foi especial marcar o primeiro gol. Estou muito orgulhoso. Temos um time muito bom e agora temos que olhar para frente. Quando jogamos no Camp Nou, somos um time ligeiramente mais forte". Isso não é tipo de coisa que o Real Madrid gosta de ouvir...

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-MILANAFP

    PERDEDOR: Hakan Çalhanoglu

    Na Itália, o grande jogo do fim de semana foi o derby de Milão, com a Inter "recebendo" seus rivais da cidade, o Milan, no San Siro. Ambas as equipes se estabeleceram na corrida pelo título da Série A nas semanas iniciais da temporada, mas foi os Rossoneri que sairão vitoriosos no domingo, com Christian Pulisic marcando o único gol do jogo no início do segundo tempo.

    A Inter teve uma chance de ouro para voltar ao jogo quando recebeu um pênalti com 16 minutos restando no relógio, mas não conseguiu aproveitar, já que Hakan Çalhanoglu teve sua cobrança defendida por Mike Maignan. Çalhanoglu, que atualmente é o artilheiro conjunto do campeonato italiano desta temporada com cinco gols, é um dos poucos jogadores que já representou os dois lados da cidade, e, portanto, os torcedores do Milan especialmente se deleitaram com o lamento do turco.

    O resultado deixa a Inter na quarta posição, três pontos atrás dos líderes, a Roma, enquanto o Milan os ultrapassou, assumindo o segundo lugar, à medida que Massimiliano Allegri continua a reverter a situação dos sete vezes campeões europeus após a falha em se classificar para competições europeias na última temporada.

  • SSC Napoli v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

    VENCEDOR: Antonio Conte

    A principal história dentro da Serie A durante a pausa internacional centrou-se no futuro de Antonio Conte e se ele poderia realmente deixar o Napoli apenas meses após ter lhes proporcionado o quarto Scudetto em sua história. Conte havia questionado a "química" e a "luta" de seus jogadores após três jogos consecutivos sem marcar gols antes da pausa internacional, enquanto alguns observadores questionaram se houve um colapso total entre o treinador e sua equipe.

    A vitória de sábado sobre a Atalanta, então, forneceu uma resposta incisiva para aqueles que questionaram os Partenopei, enquanto o time de Conte disparou para uma liderança de três gols antes do intervalo. Deve-se apontar que a Atalanta não é a mesma força dos anos anteriores após a saída do inspirador treinador Gian Piero Gasperini para a Roma, mas a forma como o Napoli foi capaz de rasgar sua defesa sugeriu que os jogadores estão longe de desistir de Conte.

    O ex-técnico do Chelsea merece elogios pela mudança tática que facilitou a vitória do Napoli por 3 a 1, já que ele mudou para a formação 3-4-3 que já havia dado certo em outros tentativas, e trouxe os pontas David Neres e Noa Lang para ajudar Rasmus Højlund no ataque. A dupla recompensou sua confiança marcando todos os três gols, com Neres balançando a redes duas vezes e Lang deixando o seu logo antes do intervalo.

    "Talvez aqueles que estão de fora e não conhecem o relacionamento que tenho com os jogadores se preocupem mais do que eu", disse Conte após o jogo. "Há um forte relacionamento, sou muito transparente, não uso máscaras, então sou muito honesto com eles. Sou como você me vê. Sei que muitos não gostam disso, mas sempre me ensinaram que a honestidade é essencial. É certo que a mídia faça seus comentários, enquanto nós devemos continuar trabalhando."

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-STUTTGARTAFP

    PERDEDOR: Borussia Dortmund

    O Borussia Dortmund pode ter perdido apenas uma vez na Bundesliga até agora nesta temporada, mas sua incapacidade de fechar os jogos - aliada à persistência do Bayern de Munique - significou que qualquer esperança de uma disputa pelo título já evaporou no Signal Iduna Park. Esse problema de mentalidade foi exibido novamente no sábado, quando o time de Niko Kovac abriu uma vantagem de 2 a 0 antes do intervalo contra o Stuttgart, apenas para os visitantes igualarem com 20 minutos restantes no relógio.

    Apesar disso, Karim Adeyemi marcou novamente aos 89 minutos a parecia ter garantido a vitória para o BVB. No entanto, Denis Undav completou seu hat-trick menos de dois minutos depois, e pela segunda partida consecutiva o Dortmund cedeu a vitória nos acréscimos, ficando assim nove pontos atrás do líder Bayern e em quarto na tabela da Bundesliga.

    Maximilian Beier, que marcou o segundo gol do Dortmund no jogo, descreveu o time como tendo atingido o "fundo do poço". Nico Kovac riu desse comentário e alegou que Beier tinha "muito lactato em seu sistema" (sugerindo que ele estava cansado e não sabia o que estava falando). No entanto, não há dúvida de que o Dortmund poderia - e provavelmente deveria - estar em uma posição muito melhor para desafiar o Bayern. Em vez disso, outra temporada lutando por uma vaga entre os quatro primeiros agora provavelmente aguarda.

  • Robin van Persie Feyenoord 2025-26Getty Images

    PERDEDOR: Robin van Persie

    Domingo deveria ter sido um dia de celebração para Robin van Persie. Pela primeira vez, o técnico do Feyenoord incluiu seu filho adolescente, Shaqueel, na equipe para o confronto em casa contra o NEC, onde uma vitória botaria pressão sobre o PSV, o líder da Eredivisie. Em vez disso, a equipe de Rotterdam desperdiçou uma vantagem de 2 a 1, permitindo dois gols nos últimos seis minutos dos adversários, que garantiram uma vitória por 4 a 2 no De Kuip.

    A empolgação começou a crescer entre os torcedores do Feyenoord depois que o time de Van Persie fez um início forte de temporada e se destacou no topo da tabela. No entanto, após uma sequência de três derrotas nos últimos quatro jogos, eles agora se encontram seis pontos atrás do PSV e enfrentam uma batalha difícil para tornar a disputa pelo título acirrada novamente.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-MONACOAFP

    VENCEDOR: Paul Pogba

    E, finalmente, embora não seja normal para um jogador que entra em campo no final de uma derrota por 4 a 1 ser considerado um "vencedor", foi difícil categorizar Paul Pogba como qualquer outra coisa depois de ele ter feito seu primeiro jogo em 811 dias após sua suspensão por doping e problemas subsequentes de lesão que atrasaram sua estreia no Monaco.

    O ex-meio-campista do Manchester United juntou-se ao time da Ligue 1 na última janela de transferências após sua suspensão inicial de quatro anos ter sido reduzida no início de 2025, mas uma lesão no tornozelo fez ele ser forçado a esperar ainda mais para retornar aos gramados — tendo feito seu último jogo em agosto de 2023, ainda quando jogava na Juventus. Pogba, que entrou em campo aos 85 minutos contra o Rennes no sábado, falou sobre seu sonho de conquistar novamente uma vaga na seleção francesa para a Copa do Mundo de 2026, e embora isso pareça improvável apesar de seu talento incrível, ver um dos melhores meio-campistas dos últimos 15 anos de volta aos gramados foi mais do que agradável.