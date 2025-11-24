Arsenal e Bayern goleiam e dão a letra dos vencedores do fim de semana no futebol europeu

É possível que Eze tenha sido inspirado pela atuação de um de seus ex-companheiros de Crystal Palace pouco mais de 24 horas antes? Michael Olise elevou seu jogo a um novo nível desde que deixou Selhurst Park para se juntar ao Bayern de Munique em 2024, emergindo como um dos pontas mais criativos da Europa e também se consolidando na seleção da França durante a qualificação para a Copa do Mundo.
No sábado, entretanto, parecia que poderia ser uma tarde longa para Olise e seus companheiros de equipe do Bayern, pois eles começaram perdendo por 2 a 0 em casa para o Freiburg nos primeiros 17 minutos. A partir daí, no entanto, o ponta francês assumiu o controle, pois ele primeiro forneceu a assistência para o adolescente Lennart Karl diminuir a vantagem adversária, e depois marcou nos acréscimos do primeiro tempo com um chute preciso da entrada da área para empatar.
Após o intervalo, foi o escanteio de Olise que encontrou Dayot Upamecano desmarcado para colocar o Bayern na frente com um voleio, e depois que Harry Kane marcou seu gol de costume, Olise dançou pela defesa do Freiburg para assistir Nicolas Jackson para o quinto gol. E Olise não parou por aí, finalizando o placar com um gol individual espetacular após cortar para dentro pela ala direita.
Suas cinco contribuições para o gol no fim de semana elevam o total de Olise para 22 gols e assistências combinados em apenas 23 aparições pelo clube e pela seleção até agora nesta temporada, e o jovem de 23 anos ainda tem muito a melhorar ainda mais. Por enquanto, no entanto, seu foco se voltará para o meio da semana e um reencontro com Eze, quando o Bayern enfrentar o Arsenal em um embate de peso na Liga dos Campeões.