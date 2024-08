Arne Slot tenta mostrar que pode fazer a diferença no Liverpool mesmo sem contratações

Os Reds ainda não trouxeram nenhum jogador novo, mas estão se preparando bem para a temporada 2024/25

Arne Slot tem à sua disposição todos os jogadores do Liverpool pela primeira vez na pré-temporada. Notavelmente, ele é o rosto mais novo e em destaque no grupo que se reúne no centro de treinamento AXA, em Kirkby, no Reino Unido, já que os Reds continuam sendo o único time da Premier League que ainda não fez uma contratação durante a janela de transferências deste verão europeu.

Dado que a campanha do Liverpool começa em Portman Road em menos de duas semanas, a tensão está naturalmente aumentando em Anfield agora. O medo persistente é que as esperanças do holandês de uma primeira temporada bem-sucedida sejam minadas pelo Fenway Sports Group (FSG) e sua aparente parcimônia.

A inquietação ainda não se transformou em indignação. Por um lado, Jurgen Klopp deixou o elenco principal em ótima forma, levando o Liverpool de volta à Liga dos Campeões após uma sucedida reformulação do meio-campo, ao mesmo tempo, em que venceu a Copa da Liga Inglesa com os "jovens".

Em segundo lugar, o novo diretor esportivo, Richard Hughes, disse assim que chegou em Merseyside, como parte de uma grande reformulação na hierarquia esportiva do clube, que esperava um verão relativamente tranquilo, mas que culminaria em um "crescendo" pouco antes do prazo final. Assim, o Liverpool ainda deve fazer pelo menos algumas movimentações significativas entre agora e o final do mês.

No entanto, a reação relativamente contida dos torcedores à falta de atividade de transferências também se deve muito ao programa de pré-temporada quase perfeito dos Reds sob seu novo treinador, que não poderia ter começado melhor sua busca para emular seu estimado antecessor, transformando céticos em crentes.

