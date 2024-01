Argentina: os jogadores campeões da Copa do Mundo 2022, no Qatar, em detalhes e estatísticas

Relembre "La Scaloneta": o elenco de Lionel Scaloni que conquistou a terceira taça do mundial

Em final que honrou a grandeza de uma Copa do mundo, a Argentina bateu a França nos pênaltis após um empate em 3x3, em jogo extremamente movimentado, e sagrou-se campeã do mundo, o que significou o encerramento de 36 anos de jejum.

Na competição, a seleção albiceleste ocupou o grupo C, composto por Arábia Saudita, México e Polônia. O pontapé da Scaloneta na copa foi com zebra, perdendo para Arábia Saudita em sua estreia. Entretanto, a seleção liderada por Lionel Messi conseguiu se restabelecer e foi consistente durante todo o restante da competição, vencendo outros quatro jogos e empatando dois no mata-mata, conseguindo a classificação nos pênaltis.

Lionel Messi, por sua vez, foi um capitulo à parte. O jogador se livrou do tabu que assombrava sua carreira vitoriosa de não ter conquistado o mundial com sua seleção e foi decisivo em diversos momentos, terminando a competição com sete gols em sete jogos, o que o tornou artilheiro da Copa do Mundo 2022.



A seguir a GOAL te lembra os 26 jogadores que proporcionaram a sua gente uma catarse de emoções ao colocar a Argentina no topo do mundo pela terceira vez.