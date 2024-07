Argentina deseja sediar a Copa América 2028; Estados Unidos é o favorito

AFA tenta fortalecer ideia nos bastidores, mas terá adversário de peso

Bicampeão da Copa América, a Argentina agora deseja brigar pelo tri dentro de casa. Nos bastidores, a AFA já deixou claro para a Conmebol que gostaria sediar a próxima competição que será realizada em 2028. Segundo soube a GOAL, no entanto, os Estados Unidos aparecem como os favoritos a receberem o torneio novamente.

A Argentina seria sede da Copa América em 2021, juntamente com a Colômbia, mas por conta dos problemas envolvendo a pandemia da Covid-21, a competição foi transferida de sede e realizada no Brasil. Na ocasião, Messi e cia conquistaram o título no Maracanã, após vencer a seleção brasileira por 1 a 0.