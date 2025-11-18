Como Arda Guler se tornou o parceiro ideal de Kylian Mbappé e a estrela subestimada do Real Madrid

Nos últimos meses, Güler virou peça-chave para Xabi Alonso — e também para Kylian Mbappé. Em vez de entregar lances ao estilo Messi, ele passou a atuar mais como seu ex-companheiro e mentor Mesut Özil, ocupando um espaço importante no meio-campo. E isso tem dado muito certo: enquanto Mbappé ainda ajusta sua sintonia com Vinícius Jr. e Jude Bellingham, ele encontrou em Güler alguém capaz de dar o passe preciso e garantir que ele siga cumprindo sua parte — marcando gol atrás de gol.
