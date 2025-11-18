+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Thomas Hindle

Como Arda Guler se tornou o parceiro ideal de Kylian Mbappé e a estrela subestimada do Real Madrid

Por um bom tempo, a contratação de Arda Güler parecia ter sido um equívoco do Real Madrid. Chegou até a circular a informação de que o clube nem tinha tanto interesse nele e só fechou a compra porque o Barcelona estava muito forte na disputa pelo “Messi turco”, destaque do Fenerbahçe. Mas, olhando para o momento atual, essa ideia já não faz sentido nenhum.

Nos últimos meses, Güler virou peça-chave para Xabi Alonso — e também para Kylian Mbappé. Em vez de entregar lances ao estilo Messi, ele passou a atuar mais como seu ex-companheiro e mentor Mesut Özil, ocupando um espaço importante no meio-campo. E isso tem dado muito certo: enquanto Mbappé ainda ajusta sua sintonia com Vinícius Jr. e Jude Bellingham, ele encontrou em Güler alguém capaz de dar o passe preciso e garantir que ele siga cumprindo sua parte — marcando gol atrás de gol.

    Barça ficou para trás

    Quando Arda Güler surgiu como um fenômeno na Turquia, Barcelona e Arsenal eram os clubes mais ligados ao jovem. O Barça via nele o meia criativo que faltava e acreditava que ele poderia crescer ao lado dos talentos formados no clube.

    No início de 2023, o presidente Joan Laporta chegou a dizer que o acordo estava praticamente fechado — desde que Güler só chegasse na temporada seguinte. “Deco estava em Istambul. Güler é muito talentoso e estamos tentando fechar”, afirmou.

    Mas aí apareceu o Real Madrid. Os merengues dizem que monitoravam o meia antes do Barça avançar, mas o clube catalão nunca acreditou muito nisso. O Madrid ofereceu 20 milhões de euros (R$ 123,31 milhões), mais bônus, e garantiu minutos no time principal desde o início. Depois da contratação, Laporta afirmou que seria um erro entrar em uma disputa tão cara e que o Barça preferiu manter seus limites financeiros.

    Feito para esperar

    Ao chegar ao Real Madrid, a qualidade de Güler era óbvia, mas ele ainda precisava evoluir fisicamente. Não demorou para sofrer uma lesão e passar meses apenas observando no Bernabéu, estreando apenas em janeiro de 2024. Mesmo assim, Carlo Ancelotti não parecia totalmente convencido.

    O turco teve poucas chances, já que Modric ainda era muito utilizado e Bellingham dominava o setor. Mesmo marcando seis gols nas últimas rodadas de La Liga, Güler terminou a temporada 2024/25 com só 18 jogos como titular e média de 41 minutos por partida.

    Números que impressionam

    Com Xabi Alonso, tudo mudou. Desde o Mundial de Clubes, o treinador fez de Güler uma peça importante do time, colocando-o como titular e mantendo a confiança. Na temporada 2025/26, ele começou 14 dos 16 jogos do Madrid, somando três gols e seis assistências. No total, contando também a seleção turca, são 15 participações em gols em cerca de 1.700 minutos.

    Em LaLiga, Güler tem média de 0,91 participação em gol por 90 minutos — desempenho de elite. Ele também é líder em chances criadas entre jogadores das cinco principais ligas europeias.

    Xabi ainda pediu evolução defensiva, e os números mostram progresso: 0,74 interceptações e 1,78 desarmes por jogo, índices sólidos para um meia ofensivo de um time que quase sempre tem a bola.

    Conexão forte

    A chave para o bom momento do Real Madrid passa muito pela parceria entre Güler e Mbappé. Embora Mbappé e Vinícius formem uma dupla explosiva, eles nem sempre pensam o jogo da mesma forma — e isso faz algumas jogadas promissoras travarem. Já com Güler, a química é imediata. As seis assistências do turco na temporada foram todas para o francês, e os dois dizem “se entender muito bem”, em comparações que lembram a antiga dupla Ronaldo–Özil.

    Güler até comentou isso: “Gosto das comparações entre Cristiano e Özil e Mbappé e eu. Eles conquistaram muito, mas grandes resultados vêm de um time inteiro, não só de dois jogadores.” Sua visão de jogo tem ajudado Mbappé a manter-se mais centralizado e a combinar mais pelo meio, deixando o ataque do time de Xabi Alonso muito mais equilibrado do que na época de Ancelotti.

    Ainda há perguntas a serem respondidas

    Apesar da evolução, ainda existem dúvidas sobre como encaixar Güler no time titular. O elenco do Madrid é cheio de astros, e Alonso precisa manter todos satisfeitos — algo que, segundo relatos, não tem sido simples. Bellingham voltou recentemente após cirurgia no ombro, atuando pela meia-esquerda ao lado de Güler, mas há quem questione se os dois podem funcionar juntos quando o time também escala um trio ofensivo.

    Bellingham tem mais força física, enquanto Güler é mais técnico e leve, o que funciona bem em LaLiga, mas pode ser um desafio contra rivais europeus. Na Champions contra o Liverpool, por exemplo, Güler jogou mais aberto pela direita e acabou discreto. Alonso ainda busca uma maneira de encaixar seus melhores meias ofensivos sem comprometer o equilíbrio — principalmente porque Mbappé gosta de jogar recebendo justamente de Güler.

    Espaço para melhorias

    Uma ideia ventilada é que Güler, no futuro, assuma uma função mais recuada e vire o “maestro” que o Madrid perdeu com a aposentadoria de Toni Kroos em 2024. Mas o próprio Kroos não vê essa comparação como justa. “Güler merece o tempo de jogo porque tem muito talento, mas ele é um tipo de jogador diferente de mim. Atua muito mais à frente”, disse o alemão.

    Kroos, porém, elogia o toque refinado do turco e acredita que, com minutos consistentes, ele pode marcar época no clube. E, pela confiança que Alonso tem mostrado — e pela facilidade em servir Mbappé — Güler deve continuar com espaço no time por muito tempo.

