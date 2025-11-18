Como Arda Guler se tornou o parceiro ideal de Kylian Mbappé e a estrela subestimada do Real Madrid

Quando Arda Güler surgiu como um fenômeno na Turquia, Barcelona e Arsenal eram os clubes mais ligados ao jovem. O Barça via nele o meia criativo que faltava e acreditava que ele poderia crescer ao lado dos talentos formados no clube.

No início de 2023, o presidente Joan Laporta chegou a dizer que o acordo estava praticamente fechado — desde que Güler só chegasse na temporada seguinte. “Deco estava em Istambul. Güler é muito talentoso e estamos tentando fechar”, afirmou.

Mas aí apareceu o Real Madrid. Os merengues dizem que monitoravam o meia antes do Barça avançar, mas o clube catalão nunca acreditou muito nisso. O Madrid ofereceu 20 milhões de euros (R$ 123,31 milhões), mais bônus, e garantiu minutos no time principal desde o início. Depois da contratação, Laporta afirmou que seria um erro entrar em uma disputa tão cara e que o Barça preferiu manter seus limites financeiros.