Archie Gray, Mikey Moore e a revolução dos meninos que pode impulsionar o Tottenham na temporada

O time do norte de Londres tem gradualmente construído um elenco jovem e extremamente empolgante ao longo dos últimos verões europeus

Não é necessário pensar muito para entender quais são as prioridades do Tottenham para a janela de transferências deste verão europeu. Até agora, os Spurs adicionaram três jogadores de 18 anos ao seu elenco: Archie Gray, do Leeds; Lucas Bergvall, do Djurgarden (que acertou sua transferência em janeiro); e Yang Min-hyeok, do Gangwon FC. Enquanto isso, veteranos como Eric Dier, Tanguy Ndombele e Ivan Perisic saíram do time.

Na temporada passada, Ange Postecoglou ajudou a reviver um clube que parecia ter perdido sua identidade, confiando em uma leva de jovens jogadores para navegar na era pós-Harry Kane. E aqueles responsáveis pela contratação no norte de Londres apenas aceleraram o processo de rejuvenescimento nos últimos meses.

O que tornou a atividade de transferências do Tottenham especialmente notável foi a capacidade de afastar clubes rivais para garantir seus alvos prioritários neste verão. Gray parecia prestes a se juntar ao Brentford, mas acabou sendo atraído pelo Spurs na última hora, com interesse também do Chelsea. Bergvall, por sua vez, recusou o avanço do Barcelona em janeiro em favor da vida sob o comando de 'Big Ange', e o zagueiro Luka Vuskovic, de 17 anos, chegará no próximo verão após o Spurs vencer o Manchester City na disputa por sua contratação em setembro de 2023.

Claramente, o Tottenham agora é hábil em se apresentar como o lar ideal para os melhores jovens talentos do futebol mundial. Mas como eles conseguiram isso, e o que isso significa para Postecoglou e companhia antes da nova temporada?

