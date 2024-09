Arábia Saudita 2034: Os 15 estádios icônicos em 5 cidades-sede que esperam sediar a Copa do Mundo da FIFA em 10 anos

O torneio em breve estará de volta ao Oriente Médio após o sucesso de Qatar 2022, com uma série de diferentes locais preparados para sediar os jogos

A Arábia Saudita apresentou uma proposta ousada e empolgante para sediar a Copa do Mundo da FIFA (™) de 2034.

Com o torneio programado para ser sediado na América do Norte em 2026, e depois na América do Sul, Europa e África em 2030, a Arábia Saudita pretende fazer história ao se tornar o primeiro país a sediar uma Copa do Mundo da FIFA (™) com 48 equipes em 2034.

Alguns dos estádios já existem e serão reformados; alguns estão sendo construídos; e outros estão planejados. A demanda significativa por mais instalações esportivas e de entretenimento de uma população jovem e obcecada por futebol - sem mencionar o número crescente de grandes eventos esportivos que estão sendo realizados na Arábia Saudita agora e no futuro - torna a realização de uma Copa do Mundo da FIFA (™) um alvo natural para um país literalmente construindo um novo e emocionante futuro para si mesmo.

Anunciada como uma das histórias de crescimento mais rápida e empolgante do futebol mundial, a GOAL percorre todos os estádios planejados para potencialmente sediar a 25ª edição da Copa do Mundo da FIFA (™), com Brasil, Argentina, Inglaterra, Espanha e França competindo pela honra de levantar o maior troféu do esporte.