A aposta de Robert Lewandowski para o Barcelona após retorno do clube ao Camp Nou
Sonho de retorno ao Camp Nou
O Barcelona retornou ao Camp Nou no último sábado, após dois anos de exílio devido às obras de renovação do estádio. A equipe de Hansi Flick marcou esse retorno de forma memorável com uma vitória por 4 a 0 sobre o Athletic Bilbao em La Liga. Robert Lewandowski abriu o placar logo no quarto minuto, e Ferran Torres ampliou a vantagem no final do primeiro tempo.
Logo após o intervalo, Fermin López fez o terceiro gol antes de Torres fechar a conta com um segundo gol no minuto 90, garantindo três pontos importantes para os culés.
- Getty Images Sport
"Nos tornamos uma equipe um pouco mais forte"
Falando ao DAZN após a partida, Lewandowski disse: "Estávamos retornando ao Camp Nou, e foi um dia especial para nós. Estamos muito felizes por poder jogar aqui. Desde o início, fomos muito bem, marcamos dois gols no primeiro tempo e mais dois no segundo. Conseguimos adicionar mais três pontos, mas o mais importante é que estamos de volta aqui. É simplesmente uma experiência diferente quando jogamos neste estádio."
Ele acrescentou: "Estávamos determinados a atacar desde o início, e por isso foi especial marcar o primeiro gol. Estou muito orgulhoso. Temos uma equipe muito boa e agora precisamos olhar para o futuro. Quando jogamos no Camp Nou, nos tornamos uma equipe um pouco mais forte."
Williams enfrentou hostilidade
Nico Williams foi fortemente associado a uma transferência para o Barcelona durante a última janela de transferências, mas no último momento decidiu não assinar com os gigantes catalães e optou por renovar seu contrato com o Athletic Bilbao. Como era de se esperar, a decisão gerou frustração entre os torcedores do Barcelona, e Williams enfrentou hostilidade do público do Camp Nou durante a partida.
Ao final do jogo, o companheiro de equipe de Williams, Inigo Ruiz de Galarreta, comentou sobre a atmosfera do estádio: "Eu já esperava essa hostilidade, mas vi o Nico muito calmo. Estamos chateados. Sabíamos que precisaríamos de uma performance perfeita e que eles teriam que ter um dia ruim para que pudéssemos sair com o resultado. Precisamos nos recuperar rapidamente, já que temos jogo na terça-feira. Contra times desse calibre, qualquer erro é punido ainda mais severamente. Perder qualquer jogo é realmente frustrante, e estou chateado com o que aconteceu."
- Getty Images Sport
Por que Rashford perdeu o confronto contra o Athletic Bilbao?
Marcus Rashford se reinventou sob o comando de Hansi Flick no Barcelona, após ter sido deixado de lado no Manchester United sob a direção de Ruben Amorim. O inglês se transferiu para o clube catalão durante a janela de transferências de verão europeu, em um empréstimo de um ano com opção de compra permanente para a próxima temporada. Rashford iniciou sua jornada no Barça de maneira dos sonhos, além de ter sido chamado de volta para a seleção nacional.
No entanto, para o azar do Barcelona, Rashford foi descartado do confronto no Camp Nou no último sábado após contrair gripe. O clube emitiu um comunicado oficial informando: "Marcus Rashford perderá o jogo de hoje contra o Athletic Bilbao devido à gripe."
Agora, Hansi Flick espera que Rashford se recupere rapidamente e esteja em condições de participar da viagem para enfrentar o Chelsea na Champions League nesta terça-feira (25), bem como do confronto em casa pela La Liga contra o Alavés no próximo sábado.