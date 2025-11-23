A aposta de Robert Lewandowski para o Barcelona após retorno do clube ao Camp Nou

Marcus Rashford se reinventou sob o comando de Hansi Flick no Barcelona, após ter sido deixado de lado no Manchester United sob a direção de Ruben Amorim. O inglês se transferiu para o clube catalão durante a janela de transferências de verão europeu, em um empréstimo de um ano com opção de compra permanente para a próxima temporada. Rashford iniciou sua jornada no Barça de maneira dos sonhos, além de ter sido chamado de volta para a seleção nacional.

No entanto, para o azar do Barcelona, Rashford foi descartado do confronto no Camp Nou no último sábado após contrair gripe. O clube emitiu um comunicado oficial informando: "Marcus Rashford perderá o jogo de hoje contra o Athletic Bilbao devido à gripe."

Agora, Hansi Flick espera que Rashford se recupere rapidamente e esteja em condições de participar da viagem para enfrentar o Chelsea na Champions League nesta terça-feira (25), bem como do confronto em casa pela La Liga contra o Alavés no próximo sábado.