+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee

A aposta de Robert Lewandowski para o Barcelona após retorno do clube ao Camp Nou

Robert Lewandowski afirmou que o Barcelona está agora "ainda mais forte" após retornar ao icônico Camp Nou com uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Athletic Bilbao. O atacante polonês abriu o placar logo no início da partida, e, em seguida, Ferran Torres marcou dois gols, enquanto Fermin López também balançou as redes para os culés, que seguem firmes na defesa do título da La Liga.

  • Sonho de retorno ao Camp Nou

    O Barcelona retornou ao Camp Nou no último sábado, após dois anos de exílio devido às obras de renovação do estádio. A equipe de Hansi Flick marcou esse retorno de forma memorável com uma vitória por 4 a 0 sobre o Athletic Bilbao em La Liga. Robert Lewandowski abriu o placar logo no quarto minuto, e Ferran Torres ampliou a vantagem no final do primeiro tempo.

    Logo após o intervalo, Fermin López fez o terceiro gol antes de Torres fechar a conta com um segundo gol no minuto 90, garantindo três pontos importantes para os culés.

    • Publicidade
  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    "Nos tornamos uma equipe um pouco mais forte"

    Falando ao DAZN após a partida, Lewandowski disse: "Estávamos retornando ao Camp Nou, e foi um dia especial para nós. Estamos muito felizes por poder jogar aqui. Desde o início, fomos muito bem, marcamos dois gols no primeiro tempo e mais dois no segundo. Conseguimos adicionar mais três pontos, mas o mais importante é que estamos de volta aqui. É simplesmente uma experiência diferente quando jogamos neste estádio."

    Ele acrescentou: "Estávamos determinados a atacar desde o início, e por isso foi especial marcar o primeiro gol. Estou muito orgulhoso. Temos uma equipe muito boa e agora precisamos olhar para o futuro. Quando jogamos no Camp Nou, nos tornamos uma equipe um pouco mais forte."

  • Williams enfrentou hostilidade

    Nico Williams foi fortemente associado a uma transferência para o Barcelona durante a última janela de transferências, mas no último momento decidiu não assinar com os gigantes catalães e optou por renovar seu contrato com o Athletic Bilbao. Como era de se esperar, a decisão gerou frustração entre os torcedores do Barcelona, e Williams enfrentou hostilidade do público do Camp Nou durante a partida.

    Ao final do jogo, o companheiro de equipe de Williams, Inigo Ruiz de Galarreta, comentou sobre a atmosfera do estádio: "Eu já esperava essa hostilidade, mas vi o Nico muito calmo. Estamos chateados. Sabíamos que precisaríamos de uma performance perfeita e que eles teriam que ter um dia ruim para que pudéssemos sair com o resultado. Precisamos nos recuperar rapidamente, já que temos jogo na terça-feira. Contra times desse calibre, qualquer erro é punido ainda mais severamente. Perder qualquer jogo é realmente frustrante, e estou chateado com o que aconteceu."

  • Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Por que Rashford perdeu o confronto contra o Athletic Bilbao?

    Marcus Rashford se reinventou sob o comando de Hansi Flick no Barcelona, após ter sido deixado de lado no Manchester United sob a direção de Ruben Amorim. O inglês se transferiu para o clube catalão durante a janela de transferências de verão europeu, em um empréstimo de um ano com opção de compra permanente para a próxima temporada. Rashford iniciou sua jornada no Barça de maneira dos sonhos, além de ter sido chamado de volta para a seleção nacional.

    No entanto, para o azar do Barcelona, Rashford foi descartado do confronto no Camp Nou no último sábado após contrair gripe. O clube emitiu um comunicado oficial informando: "Marcus Rashford perderá o jogo de hoje contra o Athletic Bilbao devido à gripe."

    Agora, Hansi Flick espera que Rashford se recupere rapidamente e esteja em condições de participar da viagem para enfrentar o Chelsea na Champions League nesta terça-feira (25), bem como do confronto em casa pela La Liga contra o Alavés no próximo sábado.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
La Liga
Levante crest
Levante
LEV
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH