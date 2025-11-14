Os aplausos sarcásticos de Cristiano Ronaldo após a primeira expulsão por Portugal
Cristiano Ronaldo se revolta após expulsão
A expulsão aconteceu pouco depois da marca de uma hora de jogo, quando o português acertou uma cotovelada considerada infantil em Dara O’Shea. Ele havia recebido inicialmente o cartão amarelo, mas o lance foi revisado no VAR e convertido em vermelho direto. A decisão foi comemorada pelos torcedores irlandeses, que não perderam a oportunidade de provocar o Gajo. Cristiano respondeu aplaudindo com ironia enquanto deixava o gramado e seguia direto para o túnel. Sua saída deixou Portugal ainda mais pressionado: perdia por dois gols e ficou com um jogador a menos por toda a parte final. Essa é a primeira expulsão de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa e significa que ele agora cumprirá suspensão.
- Getty Images Sport
CR7 havia prometido ser um “bom menino”
Antes da partida, Cristiano Ronaldo afirmou que tentaria ser um “bom menino” diante das vaias esperadas. Ele disse aos repórteres: “É um prazer voltar a jogar aqui. Claro que será difícil. Espero que não me vaiem muito amanhã. Juro que vou tentar ser um bom menino. Mas, claro, faço meu trabalho. Tento vencer o jogo e marcar para ajudar a minha equipe. Tenho certeza de que será um jogo complicado.”
O craque também revelou que a competição do ano que vem será sua última Copa do Mundo. Ele explicou: “Definitivamente, sim. Vou estar com 41 anos e acho que será o momento de encerrar em uma grande competição. Estou aproveitando cada momento, mas quando digo ‘em breve’, é realmente em breve, porque dou tudo pelo futebol. Estou no jogo há 25 anos. Fiz tudo. Tenho muitos recordes por clubes e pela seleção. Tenho muito orgulho; vamos viver o momento.”
Suspensão à vista
Com o cartão vermelho, Cristiano terá de cumprir suspensão. A expectativa é de que ele receba ao menos dois jogos de punição, o que o tiraria do duelo final das Eliminatórias, no domingo (16), contra a Armênia, e, caso Portugal garanta vaga direta, da estreia na fase final da Copa do Mundo, segundo Dale Johnson, da BBC Sport.
- Getty Images Sport
O que Portugal precisa para se classificar para a Copa do Mundo de 2026?
Portugal viajou à Irlanda com a missão de garantir presença na Copa do Mundo com uma vitória, mas volta sem pontos e ainda com trabalho a fazer. A equipe de Roberto Martínez volta a campo no domingo, contra a Armênia, em Lisboa, sendo ampla favorita. Uma vitória basta para assegurar a liderança do grupo, independentemente dos outros resultados. Já a Irlanda enfrenta a Hungria no encerramento da chave, e quem vencer garante o segundo lugar.