Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gill Clark

Os aplausos sarcásticos de Cristiano Ronaldo após a primeira expulsão por Portugal

Cristiano Ronaldo viveu uma noite para esquecer nesta quinta-feira (13) ao ser expulso diretamente no segundo tempo da partida de Portugal contra a Irlanda, em Deublin, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os donos da casa abriram 2 a 0, com dois gols de Troy Parrott, e viram suas chances de conquistar uma vitória histórica aumentarem depois que o camisa 7 foi mandado mais cedo para o vestiário.

  • Cristiano Ronaldo se revolta após expulsão

    A expulsão aconteceu pouco depois da marca de uma hora de jogo, quando o português acertou uma cotovelada considerada infantil em Dara O’Shea. Ele havia recebido inicialmente o cartão amarelo, mas o lance foi revisado no VAR e convertido em vermelho direto. A decisão foi comemorada pelos torcedores irlandeses, que não perderam a oportunidade de provocar o Gajo. Cristiano respondeu aplaudindo com ironia enquanto deixava o gramado e seguia direto para o túnel. Sua saída deixou Portugal ainda mais pressionado: perdia por dois gols e ficou com um jogador a menos por toda a parte final. Essa é a primeira expulsão de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa e significa que ele agora cumprirá suspensão.

    CR7 havia prometido ser um “bom menino”

    Antes da partida, Cristiano Ronaldo afirmou que tentaria ser um “bom menino” diante das vaias esperadas. Ele disse aos repórteres: “É um prazer voltar a jogar aqui. Claro que será difícil. Espero que não me vaiem muito amanhã. Juro que vou tentar ser um bom menino. Mas, claro, faço meu trabalho. Tento vencer o jogo e marcar para ajudar a minha equipe. Tenho certeza de que será um jogo complicado.”

    O craque também revelou que a competição do ano que vem será sua última Copa do Mundo. Ele explicou: “Definitivamente, sim. Vou estar com 41 anos e acho que será o momento de encerrar em uma grande competição. Estou aproveitando cada momento, mas quando digo ‘em breve’, é realmente em breve, porque dou tudo pelo futebol. Estou no jogo há 25 anos. Fiz tudo. Tenho muitos recordes por clubes e pela seleção. Tenho muito orgulho; vamos viver o momento.”

  • Suspensão à vista

    Com o cartão vermelho, Cristiano terá de cumprir suspensão. A expectativa é de que ele receba ao menos dois jogos de punição, o que o tiraria do duelo final das Eliminatórias, no domingo (16), contra a Armênia, e, caso Portugal garanta vaga direta, da estreia na fase final da Copa do Mundo, segundo Dale Johnson, da BBC Sport.

    O que Portugal precisa para se classificar para a Copa do Mundo de 2026?

    Portugal viajou à Irlanda com a missão de garantir presença na Copa do Mundo com uma vitória, mas volta sem pontos e ainda com trabalho a fazer. A equipe de Roberto Martínez volta a campo no domingo, contra a Armênia, em Lisboa, sendo ampla favorita. Uma vitória basta para assegurar a liderança do grupo, independentemente dos outros resultados. Já a Irlanda enfrenta a Hungria no encerramento da chave, e quem vencer garante o segundo lugar.