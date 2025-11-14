Os aplausos sarcásticos de Cristiano Ronaldo após a primeira expulsão por Portugal

Antes da partida, Cristiano Ronaldo afirmou que tentaria ser um “bom menino” diante das vaias esperadas. Ele disse aos repórteres: “É um prazer voltar a jogar aqui. Claro que será difícil. Espero que não me vaiem muito amanhã. Juro que vou tentar ser um bom menino. Mas, claro, faço meu trabalho. Tento vencer o jogo e marcar para ajudar a minha equipe. Tenho certeza de que será um jogo complicado.”

O craque também revelou que a competição do ano que vem será sua última Copa do Mundo. Ele explicou: “Definitivamente, sim. Vou estar com 41 anos e acho que será o momento de encerrar em uma grande competição. Estou aproveitando cada momento, mas quando digo ‘em breve’, é realmente em breve, porque dou tudo pelo futebol. Estou no jogo há 25 anos. Fiz tudo. Tenho muitos recordes por clubes e pela seleção. Tenho muito orgulho; vamos viver o momento.”