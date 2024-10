Antonio Conte merece mais respeito? Como o italiano reviveu o Napoli com "refugos" da Premier League

O irritável italiano desagrada algumas pessoas, mas mais uma vez prova ser um mestre em causar impacto instantâneo em um clube

O treinador do Napoli, Antonio Conte, foi questionado antes do confronto da Serie A contra o Lecce, no último sábado, se ele assistiria ao duelo entre Inter e Juventus na noite seguinte. "Eu nunca assisto aos rivais jogando," afirmou. No entanto, após a vitória por 1 a 0 no estádio Maradona, que ampliou a liderança do Napoli na Serie A, Conte, sem surpresa, mudou de tom.

"Eu definitivamente assistirei ao Derby d’Italia," declarou. "Na verdade, vou aproveitar muito!" Conte não só aproveitou o jogo entre dois de seus antigos clubes, mas também saiu vencedor de maneira indireta. Com Inter e Juventus, segundo e terceiro colocados da Serie A, alternando-se para expor as falhas defensivas uma da outra, o emocionante duelo no San Siro terminou em 4 a 4, deixando o Partenopei com quatro pontos de vantagem sobre a Inter no topo da tabela e cinco à frente da Juve.

Como Alessandro Del Piero comentou na Sky Sport Italia, a ideia de o Napoli disputar o título sob o comando de Conte não era absurda, mas a força com que a equipe se encontra antes do confronto de terça-feira com o Milan, no Giuseppe Meazza, é impressionante, especialmente após um início de temporada tão complicado.