Antes tarde do que nunca, mas Manchester United gastou tempo e dinheiro ao demitir Erik ten Hag somente agora

Finalmente o holandês foi demitido, mas a longa espera por isso já ameaçou a temporada em Old Trafford

Como qualquer um que esteve em um relacionamento fadado ao fracasso pode lhe dizer, uma vez que você começa a ter dúvidas, é melhor terminar ali mesmo. E é isso que o Manchester United deveria ter feito com Erik ten Hag. Em vez disso, eles hesitaram na maior decisão que afetava o clube até que se viram sem escolha após a derrota frustrante para o West Ham. Em vez de demitir o holandês em maio, após ele ter presidido a pior temporada da história do clube no Campeonato Inglês decidiram esperar até segunda-feira (28), deixando-os correndo para encontrar um sucessor antes do decisivo jogo da liga contra o Chelsea no domingo (3).

Houve inúmeros momentos na temporada passada em que, em quaisquer outras circunstâncias, o treinador teria sido demitido. Como em setembro de 2023, quando o United foi derrotado em casa pelo Brighton e depois pelo Crystal Palace. Ou em outubro, após derrotas consecutivas de 3 a 0 em casa para o Manchester City e Newcastle. Ou talvez em dezembro, quando foram humilhados por 3 a 0 pelo Bournemouth e saíram da Champions League na fase de grupos.

As circunstâncias estavam ao lado de Ten Hag em cada uma dessas ocasiões, pois o clube estava em um limbo enquanto Sir Jim Ratcliffe negociava a compra de sua participação minoritária, que foi anunciada na véspera de Natal e, em seguida, totalmente aprovada em fevereiro. Os resultados do United começaram a melhorar lentamente naquele momento, mas se desmoronaram novamente no final da temporada, culminando na esmagadora goleada por 4 a 0 sofrida para o Crystal Palace.

Foi quando Ratcliffe e seus colegas da INEOS começaram a considerar seriamente a mudança de treinador, entrando em contato com Kieran McKenna, Thomas Frank e Thomas Tuchel. Mas, influenciados pela surpreendente vitória dos Red Devils na final da FA Cup sobre o Manchester City, recuaram, dando a Ten Hag outra oportunidade de corrigir as coisas e acionando a extensão de um ano em seu contrato.

Não querer admitir seu erro foi um grande fator para a diretoria do United mostrar mais paciência com Ten Hag após mais desastrosas derrotas por 3 a 0 em casa para o Liverpool e depois para o Tottenham para começar a atual temporada. A conclusão à qual chegaram desde então é a correta, e pode-se dizer que é melhor tarde do que nunca. Mas eles pagaram um preço alto por sua indecisão.