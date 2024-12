Ange Postecoglou parece não ter salvação no Tottenham, e os Spurs precisam decidir o que querem ser

O Tottenham está em 11º na Premier League e os resultados não têm sido bons, mas a situação vai além do treinador e dos jogadores

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Mais artigos abaixo

A crescente animosidade entre os torcedores do Tottenham e a gestão do clube tem atingido um ponto de ebulição nos últimos cinco anos. A tensão, antes restrita às redes sociais, agora se reflete em cânticos nas arquibancadas, com muitos pedindo a saída de Daniel Levy. Isso se tornou um tema recorrente nas derrotas em casa.

A derrota por 4 a 3 para o Chelsea no domingo foi o ponto mais baixo da era Ange Postecoglou. O Tottenham já teve atuações extraordinárias nesta temporada, incluindo vitórias sobre Manchester United e Manchester City, mas essa derrota contra o Chelsea, um rival direto, expôs tanto o melhor quanto o pior da equipe de Postecoglou. O time começou bem, mas se mostrou frágil, não conseguindo segurar a vantagem de dois gols que construiu nos primeiros 11 minutos.

Embora as táticas de Postecoglou precisem de ajustes, a posição do Tottenham em 11º lugar na tabela reflete mais os problemas na gestão do clube do que qualquer falha de jogadores ou do treinador.