Andy Robertson se emociona e revela como Diogo Jota o inspirou na classificação da Escócia à Copa do Mundo
Cenas históricas em Glasgow
A Escócia venceu a Dinamarca por 4 a 2, em um jogo dramático, e voltou a se classificar para uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. Scott McTominay abriu o placar com uma bicicleta linda, mas Rasmus Hojlund empatou de pênalti. A partida mudou quando Rasmus Kristensen foi expulso; logo depois, Lawrence Shankland recolocou os escoceses na frente, mas os dinamarqueses empataram novamente. No fim, Kieran Tierney e um chute de longe de Kenny McLean selaram a vitória histórica do Tartan Army.
Após o apito final, Andy Robertson se emocionou ao lembrar de Diogo Jota, seu ex-companheiro no Liverpool, que morreu em um acidente de carro na Espanha semanas depois de comemorar o título da Premier League e seu casamento, deixando esposa e três filhos.
- Getty Images Sport
Robertson: "Eu não conseguia tirá-lo da cabeça"
Muito abalado, Robertson desabafou: “Tentei segurar, mas hoje eu estava em pedaços. Sei a idade que tenho e que essa pode ser minha última chance de jogar uma Copa do Mundo. Não consegui tirar meu amigo Diogo Jota da cabeça. A gente falava muito sobre isso. Ele ficou fora do Qatar por lesão, eu fiquei fora porque a Escócia não se classificou. Tenho certeza de que ele está sorrindo para mim hoje. Passei o dia inteiro pensando nele. Tive até um momento difícil no quarto antes do jogo. Mas estou feliz que tudo terminou desse jeito."
Os heróis da Escócia celebram noite adentro
A festa em Hampden Park foi intensa, e Robertson explicou o tamanho da pressão para encerrar uma espera de 28 anos por uma Copa do Mundo.
“Esse grupo é o melhor do qual já fiz parte. O discurso do Steve Clarke antes do jogo foi incrível — ele lembrou de todos os nossos grandes momentos. Ficar emocionado foi inevitável. Fazer isso por ele, pelo staff e por nossas famílias torna essa uma das melhores noites da minha vida. Nunca desistimos. Fomos até o fim num dos jogos mais malucos que já joguei. Colocamos o país no coração e valeu demais.”
Ele ainda brincou com Kelly Cates, filha de Kenny Dalglish: “Mal posso esperar para voltar a Liverpool e tomar um vinho com seu pai.”
John McGinn também resumiu o sentimento: “Fomos bem ruins em vários momentos, mas quem liga? Classificar é indescritível. Deixamos tudo em campo. No minuto 91, eu já pensava em outro fracasso. Mas o chute do Tierney… nunca senti algo igual num estádio.”
- Getty Images Sport
Ansiosa espera pelo sorteio da Copa do Mundo
Com a vaga garantida, o calendário da Escócia até a Copa de 2026 ainda será definido, mas deve incluir jogos amistosos. A seleção descobrirá seus adversários no sorteio do dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington. A Copa será disputada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.