Andy Robertson se emociona e revela como Diogo Jota o inspirou na classificação da Escócia à Copa do Mundo

A festa em Hampden Park foi intensa, e Robertson explicou o tamanho da pressão para encerrar uma espera de 28 anos por uma Copa do Mundo.

“Esse grupo é o melhor do qual já fiz parte. O discurso do Steve Clarke antes do jogo foi incrível — ele lembrou de todos os nossos grandes momentos. Ficar emocionado foi inevitável. Fazer isso por ele, pelo staff e por nossas famílias torna essa uma das melhores noites da minha vida. Nunca desistimos. Fomos até o fim num dos jogos mais malucos que já joguei. Colocamos o país no coração e valeu demais.”

Ele ainda brincou com Kelly Cates, filha de Kenny Dalglish: “Mal posso esperar para voltar a Liverpool e tomar um vinho com seu pai.”

John McGinn também resumiu o sentimento: “Fomos bem ruins em vários momentos, mas quem liga? Classificar é indescritível. Deixamos tudo em campo. No minuto 91, eu já pensava em outro fracasso. Mas o chute do Tierney… nunca senti algo igual num estádio.”