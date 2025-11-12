Andrés Iniesta é acusado de fraude no Peru e encara processo de R$ 3 milhões
Andrés Iniesta, considerado um dos maiores meio-campistas da história do futebol, está sendo acusado de envolvimento em um suposto esquema de fraude no Peru. Ídolo do Barcelona e campeão mundial pela Espanha, o ex-jogador teria tido sua imagem usada para atrair investidores a uma série de eventos organizados por suas empresas — Never Say Never (NSN) Barcelona e sua subsidiária NSN Sudamérica — que, segundo o jornal De Telegraaf, nunca chegaram a acontecer.
Entre as promessas feitas estavam um amistoso internacional e um festival de K-pop, ambos cancelados. Já o Upa Upa Fest chegou a ser realizado, mas resultou em grandes prejuízos financeiros, o que teria levado ao cancelamento de outros eventos, incluindo uma partida de lendas e um amistoso entre Cienciano e Nacional de Quito.
Lenda do Barcelona “guiada pelas pessoas erradas”
Iniesta ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas o canal espanhol La Sexta afirma que ele ficou “abalado” com a situação. Pessoas próximas ao ex-jogador dizem que ele foi “mal assessorado” e que isso acabou prejudicando tanto ele quanto terceiros.
As acusações foram negadas, mas há relatos de que uma das empresas envolvidas está em processo de liquidação “para pagar tudo o que ficou pendente”.
Um dos investidores afetados, Emilio Lozano, contou ao programa Y ahora Sonsoles que aplicou uma quantia considerável em eventos esportivos e musicais que nunca ocorreram.
“Não recebemos nenhum aviso. Descobrimos depois que a empresa estava sendo encerrada. Eles nunca assumiram a responsabilidade por nada”, disse.
De acordo com veículos peruanos, o Ministério Público do Peru agora investiga se o dinheiro arrecadado foi transferido para contas no exterior e se o nome e a imagem de Iniesta foram usados para convencer empresários locais a investir.
Iniesta pode ser denunciado?
A investigação por suposta fraude segue em andamento, e Iniesta pode vir a responder criminalmente caso seja comprovado envolvimento direto. Promotores devem solicitar novos documentos das partes envolvidas, enquanto o ex-jogador ainda evita comentários públicos sobre o assunto.
O que vem pela frente para Iniesta?
Aos 40 anos, Iniesta se aposentou dos gramados em 2024 e revelou que pretende seguir carreira como treinador — mas sem pressa.
“Por enquanto, quero ficar em Dubai até 2025. Temos questões familiares, como a educação das crianças. Também sigo envolvido em projetos que me permitem continuar aprendendo”, disse à FourFourTwo.
O ex-meia administra alguns negócios, como a agência Never Say Never e a marca de calçados Mikakus Barcelona, além de investir no clube dinamarquês Helsingor. Ele também afirmou ter interesse em tirar a licença de treinador no futuro.
“Sei que muita gente imagina que eu possa treinar o Barça um dia. Seria lindo, claro. Guardiola, Xavi e depois Iniesta? Sim, soa bem”, brincou.