Andrés Iniesta é acusado de fraude no Peru e encara processo de R$ 3 milhões

Iniesta ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas o canal espanhol La Sexta afirma que ele ficou “abalado” com a situação. Pessoas próximas ao ex-jogador dizem que ele foi “mal assessorado” e que isso acabou prejudicando tanto ele quanto terceiros.

As acusações foram negadas, mas há relatos de que uma das empresas envolvidas está em processo de liquidação “para pagar tudo o que ficou pendente”.

Um dos investidores afetados, Emilio Lozano, contou ao programa Y ahora Sonsoles que aplicou uma quantia considerável em eventos esportivos e musicais que nunca ocorreram.

“Não recebemos nenhum aviso. Descobrimos depois que a empresa estava sendo encerrada. Eles nunca assumiram a responsabilidade por nada”, disse.

De acordo com veículos peruanos, o Ministério Público do Peru agora investiga se o dinheiro arrecadado foi transferido para contas no exterior e se o nome e a imagem de Iniesta foram usados para convencer empresários locais a investir.