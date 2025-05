América-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025

Equipes vão a campo na tarde desta quarta-feira (14), na Arena Vera Cruz, pela 1ª rodada do nacional da categoria; veja tudo o que você precisa saber

América-MG e São Paulo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (14), às 15h (de Brasília), na Arena Vera Cruz, em Betim, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (confira a programação completa).

Ambas as equipes foram a campo pela última vez pela Copa do Brasil. E o América-MG teve campanha curta. Após bater o Capital, na 1ª fase, acabou caindo para o Flamengo no confronto seguinte, derrotado por 6 a 2 no agregado.

O São Paulo, por sua vez, chegou às semifinais do torneio, mas acabou caindo nas mãos do Bahia, que acabou levando a melhor por 5 a 4 no agregado. Pelo caminho, o Tricolor deixou o Instituto Ismaily 31, o Athletico-PR e o Sport.