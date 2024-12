A queda de desempenho do escocês se tornou um grande problema para os Reds, que agora precisam buscar outros defensores no mercado da bola

O Liverpool tem apresentado muitos motivos para comemorar. O técnico Arne Slot sabe muito bem disso. Mas o desempenho do lateral-esquerdo Andrew Robertson, não tem sido um deles. O escocês faz uma temporada bastante abaixo em Anfield. Em jogo recente contra o Fulham, desviou o chute de Andreas Pereira, que acabou entrando no gol de Alisson, depois de perder o brasileiro na jogada do primeiro gol dos londrinos. Em seguida, foi expulso corretamente por derrubar Harry Wilson após errar um passe e entregar a bola ao galês.

A má fase de Robertson não é novidade nesta temporada, e só reforça a necessidade de o Liverpool buscar um novo lateral-esquerdo. Kostas Tsimikas, fora por lesão, já foi um bom substituto, mas poucos acreditam que ele tenha o nível para ser titular a longo prazo, especialmente considerando sua idade. Então, quem o Liverpool deve contratar? A GOAL analisa os principais candidatos a seguir.