Sem mais desculpas! Alexander Isak precisa mostrar por que Liverpool gastou milhões para tirá-lo do Newcastle

A saída de Isak do Newcastle para o Liverpool foi uma das novelas do mercado — longa, polêmica e cheia de opiniões de todos os lados. Mas, segundo o sueco, muita gente falou sem conhecer toda a história.

"Não controlo o que dizem ou escrevem", comentou ao ser questionado sobre a reação negativa à transferência. "Foi uma situação longa, difícil, mas aprendi muito e estou feliz com o desfecho. Tenho orgulho de ser jogador do Liverpool. É um capítulo fechado. Nunca tive problema nenhum."

O problema é que, desde que forçou a ida para Merseyside, ele acumulou mais dores de cabeça do que bons momentos — tanto no Liverpool quanto na seleção sueca.