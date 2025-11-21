+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Sem mais desculpas! Alexander Isak precisa mostrar por que Liverpool gastou milhões para tirá-lo do Newcastle

Após a data Fifa de outubro, Arne Slot deixou claro que não haveria mais desculpas para Alexander Isak. “Fisicamente, ele está perto do nível ideal”, afirmou o técnico holandês antes do duelo entre Liverpool e Manchester United, em Anfield. “Agora podemos avaliá-lo de forma justa.” Só que, três semanas depois, Slot voltou atrás e pediu calma com o atacante — que é o jogador mais caro da história do futebol britânico.

“Eu sei que disse que a pré-temporada dele tinha acabado e que já dava para avaliá-lo, mas preciso voltar atrás”, admitiu o técnico dos Reds em 7 de novembro. “Se você passa três semanas só fazendo recuperação, isso não te deixa no mesmo nível de antes.”

Era para Isak já ter alcançado esse ponto. E ele realmente precisa chegar lá, porque quase três meses depois de desembarcar em Anfield, o atacante sueco ainda passa a impressão de que o Liverpool não precisava tanto dessa contratação — muito menos por 125 milhões de libras (R$ 884,6 milhões).

    O atacante que impressionou

    A saída de Isak do Newcastle para o Liverpool foi uma das novelas do mercado — longa, polêmica e cheia de opiniões de todos os lados. Mas, segundo o sueco, muita gente falou sem conhecer toda a história.

    "Não controlo o que dizem ou escrevem", comentou ao ser questionado sobre a reação negativa à transferência. "Foi uma situação longa, difícil, mas aprendi muito e estou feliz com o desfecho. Tenho orgulho de ser jogador do Liverpool. É um capítulo fechado. Nunca tive problema nenhum."

    O problema é que, desde que forçou a ida para Merseyside, ele acumulou mais dores de cabeça do que bons momentos — tanto no Liverpool quanto na seleção sueca.

    Problemas de condicionamento físico

    Na primeira entrevista no novo clube, Isak já admitia que não sabia quando estaria 100% para estrear. “Meu verão foi complicado”, disse — uma expressão suave para quem passou três meses sem entrar em campo, depois de se recusar a disputar os amistosos e até os primeiros jogos oficiais do Newcastle.

    A ideia era colocá-lo já no jogo contra o Burnley, após a data Fifa de setembro, mas Slot preferiu não arriscar. Era preciso começar tudo do zero.

    “Quando ele chegou, era como se a pré-temporada dele estivesse começando ali”, explicou Slot após a vitória por 1 a 0 em 14 de setembro. “Ele precisava treinar, construir uma base física, antes de entrar no ritmo de dois jogos por semana.”

    Estreia melhor que o esperado

    Mesmo assim, Slot surpreendeu ao colocá-lo como titular na estreia da Champions, contra o Atlético de Madrid, quatro dias depois. E Isak foi bem nos 60 minutos em campo.

    “Sabemos da qualidade dele, mas fiquei positivamente surpreso com o nível físico”, disse o treinador. “Ele tem muitos jogos grandes na carreira. Mentalidade, preparo, qualidade… hoje ele mostrou tudo isso.”

    Mas quem achou que ele aceleraria a adaptação estava enganado.

    "Não profissional" e "ingênuo"

    Isak até marcou seu primeiro gol no Liverpool na Copa da Liga Inglesa, contra o Southampton, mas esse segue sendo o único na temporada. Ele ganhou três chances seguidas como titular na Premier League — e o Liverpool perdeu todas.

    Na derrota para o Chelsea, até registrou uma assistência, mas foi mais um domínio errado do que um passe pensado para Gakpo. Comparado ao recém-chegado Hugo Ekitike, que começou voando, Isak parecia sempre atrasado, sem ritmo.

    “Foi pouco profissional parar de se esforçar e ainda comprometer sua forma física”, disse o ex-atacante Don Hutchison. “Ele foi ingênuo, mas no fim das contas é responsabilidade dele.”

    O "equilíbrio difícil"

    No pior momento possível, Isak ainda sofreu uma lesão na virilha na Champions contra o Eintracht Frankfurt — algo inevitavelmente ligado à falta de ritmo. Até Slot reconheceu que o clube estava tentando encontrar um “equilíbrio difícil” ao inserir um jogador sem pré-temporada no meio de uma maratona de jogos.

    “Quando tentamos fazê-lo atuar duas vezes na mesma semana, ele sentiu”, explicou o treinador. “Tentamos achar um meio-termo, mas hoje não funcionou.”

    A expectativa é que ele volte no duelo contra o Nottingham Forest, mas é apenas esperança — não uma certeza.

    A paciência está se esgotando

    Isak até esperava ter mais minutos com a Suécia durante a Data Fifa, mas entrou só meia hora no jogo contra a Suíça e ficou no banco contra a Eslovênia para evitar um possível cartão que o tiraria do playoff da Copa. Ou seja: voltou ao Liverpool praticamente no mesmo ponto de antes.

    E hoje não existe justificativa para ele ser titular no lugar de Ekitike, que vive momento muito melhor. O time precisa reagir, e Slot não pode carregar jogadores fora de ritmo.

    O técnico sabe que precisa recuperar Isak aos poucos, mas também entende que não dá para deixar um reforço de 125 milhões de libras no banco — ou no departamento médico.

    A boa notícia é que o sueco afirma estar fisicamente pronto para “jogar de verdade” depois dos minutos que recebeu em Genebra. E mantém a cabeça boa.

    “A preparação não foi ideal”, disse ao Sportbladet. “Mas, quando estou em campo, não dou desculpas.”

    E é bom que não dê mesmo. A paciência acabou. Agora é hora de Isak justificar o investimento — e mostrar por que o Liverpool apostou tão alto nele.

