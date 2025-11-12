"Ainda não fez nada!" - Estevão recebe aviso de ex-jogador, que cita exemplo de Jadon Sancho no próprio Chelsea

Enzo Maresca, no entanto, não poderia discordar mais. O treinador italiano acredita que o Chelsea conseguiu um dos jovens mais talentosos do futebol mundial.

"Você pode ver o talento dele", disse Maresca após a vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o Wolves, onde Estevão mais uma vez chamou a atenção. "Estamos tentando ajudá-lo a se adaptar e dar-lhe os minutos certos. Ele chegou do Brasil, precisa de tempo para se adaptar, mas ele vai começar jogos para nós no futuro. Ele veio de um clube onde não estava treinando 100% então sua condição física não estava boa. Aos poucos, agora, ele está melhor. Ele sabe que para jogar conosco ele precisa ser bom com e sem a bola, caso contrário, ele não vai jogar. Estamos muito felizes com ele."

Maresca foi ainda mais longe, comparando a trajetória de desenvolvimento de Estevão à de Cole Palmer. "Para mim, é muito, muito similar ao Cole", ele disse. "Eu tive o Cole na mesma idade que o Estevão, no City Sub-23, e eles são muito similares. O Cole começou jogando aberto porque precisava um pouco mais de fisicalidade; agora, ele está jogando por dentro. E o Estevão, eles são bastante similares, agora ele está jogando aberto, mas no futuro eu acho que ele é mais um jogador de jogo interno".

"Me sinto muito sortudo por ser o treinador dele porque é emocionante, você pode desfrutar. Dissemos muitas vezes, acho que os torcedores no final, pagam os ingressos para ver jogadores como o Cole, como o Estevão, esse tipo de jogador. Então é bom que possamos ter jogadores como o Estevão, como o Cole, como eles."