"Ainda não fez nada!" - Estevão recebe aviso de ex-jogador, que cita exemplo de Jadon Sancho no próprio Chelsea
Alerta de hype para 'Messinho'
Carinhosamente apelidado de 'Messinho' no Brasil, Estevão rapidamente tornou-se o destaque do Chelsea. Desde sua transferência do Palmeiras, ele atendeu a todas as expectativas, e seu primeiro gol, o da vitória nos acréscimos contra o Liverpool, instantaneamente o tornou um favorito entre os torcedores. Ele também impressionou na Champions League, marcando um gol de pênalti contra o Ajax e um gol em um empate tenso de 2 a 2 contra o Qarabag. Enzo Maresca, o técnico do Chelsea, confiou nele em momentos importantes, e seu papel cresceu de um reserva para um dos jogadores-chave no esquema ofensivo.
- Getty Images
O alerta de Barnes
Ex-jogador da seleção inglesa, John Barnes fez um alerta para aqueles que já estão rotulando Estevão já como uma realidade, insistindo que o jovem corre o risco de seguir o mesmo caminho de Sancho, que brilhou intensamente no início antes de desaparecer tão rapidamente.
Falando com Video Gamer, Barnes disse: "Estevão é um jovem jogador que entrou para o time e está indo bem no momento. No entanto, lembro-me de Jadon Sancho fazendo a mesma coisa e, com base nisso, geralmente deixo de opinar sobre jogadores jovens e espero que eles cresçam. Ainda não podemos começar a colocar pressão sobre ele".
"Na realidade, ele teve 10 bons jogos... ele não fez nada! Ele tem muito potencial, mas já vimos isso antes no Chelsea e há muitos exemplos onde não deu certo. Ele não vai ser titular toda semana porque eles têm tantos jogadores e, de repente, se ele tiver algumas atuações abaixo da média, poderíamos descartá-lo após outros 10 jogos. Ele tem bom potencial, muita habilidade e pode ser um jogador muito bom, mas neste momento ele não fez nada e não conquistou nada."
A fé ponderada de Maresca
Enzo Maresca, no entanto, não poderia discordar mais. O treinador italiano acredita que o Chelsea conseguiu um dos jovens mais talentosos do futebol mundial.
"Você pode ver o talento dele", disse Maresca após a vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o Wolves, onde Estevão mais uma vez chamou a atenção. "Estamos tentando ajudá-lo a se adaptar e dar-lhe os minutos certos. Ele chegou do Brasil, precisa de tempo para se adaptar, mas ele vai começar jogos para nós no futuro. Ele veio de um clube onde não estava treinando 100% então sua condição física não estava boa. Aos poucos, agora, ele está melhor. Ele sabe que para jogar conosco ele precisa ser bom com e sem a bola, caso contrário, ele não vai jogar. Estamos muito felizes com ele."
Maresca foi ainda mais longe, comparando a trajetória de desenvolvimento de Estevão à de Cole Palmer. "Para mim, é muito, muito similar ao Cole", ele disse. "Eu tive o Cole na mesma idade que o Estevão, no City Sub-23, e eles são muito similares. O Cole começou jogando aberto porque precisava um pouco mais de fisicalidade; agora, ele está jogando por dentro. E o Estevão, eles são bastante similares, agora ele está jogando aberto, mas no futuro eu acho que ele é mais um jogador de jogo interno".
"Me sinto muito sortudo por ser o treinador dele porque é emocionante, você pode desfrutar. Dissemos muitas vezes, acho que os torcedores no final, pagam os ingressos para ver jogadores como o Cole, como o Estevão, esse tipo de jogador. Então é bom que possamos ter jogadores como o Estevão, como o Cole, como eles."
- Getty Images/Goal
O caminho à frente para Estevão
Estevão foi convocado para a seleção brasileira para amistosos contra Senegal e Tunísia. Quando retornar a Londres, a agenda não fica mais fácil. O Chelsea enfrenta o Burnley em 22 de novembro, antes de enfrentar o Barcelona na Champions League e o Arsenal na Premier League em jogos consecutivos.